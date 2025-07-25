「接機超人」深夜現身桃機 為返台投票國人打氣網讚爆

網友分享，今天凌晨的桃園機場，仍有「接機超人」在入境大廳歡迎回國投票的台灣人。（圖擷自candyee__/Threads）

2025/07/25 17:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票就在明天，不少旅外國人紛紛趕回台灣，準備投下神聖的一票。網友分享一段影片，今日凌晨的桃園機場，仍有「接機超人」在機場接機，歡迎特地回國投票的台灣人。影片一出，引起網友熱議。

「張雅涵 ヤーハン｜東京在學中」今日凌晨在Threads發布一段影片寫道，「半夜1點的桃園機場好感人，一下飛機就拿到好多小物」。從畫面中可見，幾位熱情的「接機超人」，手拿「台派寶寶」、寫有「歡迎回家」的標語與各式小物，熱烈迎接回國投票的台灣人。

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影片一出，吸引超過兩萬人按讚。網友紛紛留言，「藍營無法理解：竟然有人為了政治理念，不拿錢也願意做事。」、「半夜一點入境看到說歡迎回家真的會哭吧」、「好正能量滿滿感動，陳慕義說：站出來挺罷免的公民都是下來守護台灣的天使。大罷免，一定要，大成功」。

另外，不少人感謝無私接機與返鄉投票民眾，「罷團是24小時排班歡迎歸國投票的人民嗎？這到底要有多大的熱情啊」、「謝謝接機的天使們，你們是遊子們歸鄉後的第一把暖心之火。一起把台灣贏回來！」、「返鄉投票超人跟接機超人真的都太令人感動了！怎麼能不愛台灣」。

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