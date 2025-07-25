為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「接機超人」深夜現身桃機 為返台投票國人打氣網讚爆

    網友分享，今天凌晨的桃園機場，仍有「接機超人」在入境大廳歡迎回國投票的台灣人。（圖擷自candyee__/Threads）

    網友分享，今天凌晨的桃園機場，仍有「接機超人」在入境大廳歡迎回國投票的台灣人。（圖擷自candyee__/Threads）

    2025/07/25 17:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免投票就在明天，不少旅外國人紛紛趕回台灣，準備投下神聖的一票。網友分享一段影片，今日凌晨的桃園機場，仍有「接機超人」在機場接機，歡迎特地回國投票的台灣人。影片一出，引起網友熱議。

    「張雅涵 ヤーハン｜東京在學中」今日凌晨在Threads發布一段影片寫道，「半夜1點的桃園機場好感人，一下飛機就拿到好多小物」。從畫面中可見，幾位熱情的「接機超人」，手拿「台派寶寶」、寫有「歡迎回家」的標語與各式小物，熱烈迎接回國投票的台灣人。

    影片一出，吸引超過兩萬人按讚。網友紛紛留言，「藍營無法理解：竟然有人為了政治理念，不拿錢也願意做事。」、「半夜一點入境看到說歡迎回家真的會哭吧」、「好正能量滿滿感動，陳慕義說：站出來挺罷免的公民都是下來守護台灣的天使。大罷免，一定要，大成功」。

    另外，不少人感謝無私接機與返鄉投票民眾，「罷團是24小時排班歡迎歸國投票的人民嗎？這到底要有多大的熱情啊」、「謝謝接機的天使們，你們是遊子們歸鄉後的第一把暖心之火。一起把台灣贏回來！」、「返鄉投票超人跟接機超人真的都太令人感動了！怎麼能不愛台灣」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播