罷免前傳工會幹部至「九五至尊」會傅崐萁「滿滿伴手禮出來」檢調要查了

傅崐萁家9層樓半的「九五至尊」豪宅，在罷免前一週傳出有工會幹部兩手空空進去、拿著東西出來。（記者花孟璟攝）

2025/07/25 16:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮傳出選前有工會人員被找進去傅崐萁九五至尊豪宅，進去之前還被要求搜全身、交出手機，「出來後身上卻滿滿伴手禮」，疑有賄選嫌疑！民進黨花蓮縣議員胡仁順今天也收到花蓮縣調站的證人通知書前往說明！據了解，花蓮檢方目前與大罷免相關案件已有50件左右分案調查中，分案數量據稱「全國最高」！

縣議員胡仁順po文出示縣調站給他的證人通知書，今天以證人身分到花蓮縣調查站說明。胡仁順說，國民黨花蓮縣議會黨團的「傅崑萁們」今天開了記者會說要抓鬼，還搬出七爺八爺大神尪，說罷團會做票，批評傅崐萁們專長是當「神棍」，「膽敢利用七爺八爺，我等你們直接被閻羅王收走」！

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胡仁順說，他專長是收妖、「直接把鬼送去給閻羅王」，這次傅崐萁的大罷免案他也送了好幾個，「上次送的鬼是明良臻」！明良臻是前花蓮縣政府民政處長，被形容是徐榛蔚跟前的「京城四少」，因為查水表案「涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料」被收押，5月依違反個人資料保護法被檢方起訴。

據檢調知情人士透露，胡仁順擔任證人案是傅崐萁九五大樓案，工會人員進入兩手空空，連手機都要交出，出來卻有伴手禮，「茶葉罐內有無夾帶現金」是偵辦重點。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬說，大罷免案明天將投票，目前有分案調查的案件總數超過50件，其中假訊息案數量最多，至於賄選相關的情資也有約10件分案調查，罷免方、反罷免方雙方都有人檢舉對方賄選買票；此外暴力案件部分也有妨害自由及毀損旗幟等案，包括從事罷免宣傳時被阻擋、嗆聲等情形，將秉持中立調查、不會偏袒任一方，以守護台灣民主的根基。

民進黨縣議員胡仁順今天收到調查站證人通知書，配合調查前往說明。（記者花孟璟攝）

民進黨花縣議員胡仁順收到調查站的證人通知書，前往調查站說明相關案情。（縣議員胡仁順提供）

今天以證人身分到花蓮縣調站的花蓮縣議員胡仁順說，他最擅長收妖、把鬼送去給閻羅王，「上一次是送明良臻」。（記者花孟璟攝）

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