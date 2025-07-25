曾受館長贊助！健身正妹ee Dee挺大罷免 IG遭館粉灌爆

過去曾受館長贊助的健身選手「Dee Dee」。（擷取自IG @_deewang_）

2025/07/25 16:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢，日前和自己健身房「成吉思汗」的元老級員工「大胖」撕破臉，同時捲入紛爭的還有過去曾受館長贊助的健身選手「Dee Dee」。Dee Dee日前在IG上發文，鼓勵大家明（26日）回家投票，沒想到卻遭一堆館粉湧入謾罵。

館長日前在直播中說明和大胖鬧翻的過程時提到，原本他想簽約Dee Dee的老公Simon ，但Simon提出希望能讓Dee Dee一起當贊助選手，於是館長也贊助了Dee Dee，沒想到後續卻爆出Dee Dee在IG上發文，要粉絲不要再使用她的折扣碼，在館長的電商「惡名昭彰」購物，並不時發文透露對成吉思汗的不滿。

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Dee Dee近日IG的兩篇貼文，一篇表態力挺大罷免表示「守護台灣，永遠是台灣人」，另外一篇則鼓勵大家，7月26日之前去哪裡玩都可以，但當天要乖乖回家投票。不料下方卻遭館粉灌爆留言：「館長這麼對不起你？」、「如果沒有館長，你IG追蹤數可以到現在幾萬人嗎？」、「不能接受無法飲水思源的人」；但也有不少網友留言支持表示：「大罷免大成功」、「特地來留言支持你」。

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