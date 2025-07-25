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    站台挺高虹安 黃國昌呼籲新竹市民守住柯文哲的家鄉

    民眾黨主席黃國昌到新竹市號召竹市民守住柯文哲的家鄉。（記者洪美秀攝）

    民眾黨主席黃國昌到新竹市號召竹市民守住柯文哲的家鄉。（記者洪美秀攝）

    2025/07/25 16:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席黃國昌今天下午到新竹市為高虹安站台，媒體詢問柯文哲無法出門投罷免票，他說，柯文哲提出投票的申請，從來不是為自己，這個國家在過去這麼長的時間當中，對於有投票權的人不斷地被漠視，甚至被踐踏憲法所保護的投票權，是這次柯文哲想凸顯出來在民進黨執政下的荒謬。呼籲新竹市民幫柯文哲出門投票。

    黃國昌說，對於台北高等行政法院沒有勇氣承認錯誤，甚至不採取積極的作為，來矯正在憲法投票權上被踐踏的缺失，台灣民眾黨團表示遺憾，也沒有辦法接受，柯文哲律師將依法抗告。面對7月26日民進黨發動的大惡罷，民眾黨呼籲大家出來投票，幫柯文哲守住這一票，守護台灣的民主自由。

    對綠營學者顏厥安反罷免，黃國昌說，過去台灣有很多公民運動，都可看到顏厥安，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會，相信連顏厥安都看不下去。這種無差別式的大惡罷，已構成自由民主憲政秩序嚴重傷害。

    對於高虹安與邱臣遠的執政，黃國昌說，很多成績都有目共睹，包括對年輕人低生育率，提出凍卵的補助到銀髮族，都給予適當的補助，都繳出亮麗成績單。希望市民能站出來，守住柯文哲的家鄉，守住高虹安的成績及肯定邱臣遠的努力。

    黃國昌到新竹挺高虹安，呼籲投下不同意罷免票。（記者洪美秀攝）

    黃國昌到新竹挺高虹安，呼籲投下不同意罷免票。（記者洪美秀攝）

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