聲請罷免投票被駁回 柯文哲律師下午遞狀提抗告

柯文哲委任律師蕭奕弘下午表示，已至北高行遞狀提出抗告狀。（資料照）

2025/07/25 16:48

〔記者張文川／台北報導〕明天將進行罷免投票，羈押禁見中的民眾黨前主席、前台北市長柯文哲，於投票日前3天向台北高等行政法院聲請假處分，訴求以戒護投票、在看守所投票、或通訊投票等3種方案行使罷免投票權；台北高等行政法院今日裁定駁回。柯文哲的委任律師蕭奕弘下午表示，已至北高行遞狀提出抗告狀。

柯文哲因涉京華城容積等弊案，目前仍羈押禁見於台北看守所，23日他委由律師提起行政訴訟、同時聲假處分，狀告台北市選舉委員會、台北看守所，請求法院准許他以適當方式行使台北市第6選區立委羅智強的罷免投票權。

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蕭主張柯以3項方案行使投票權，一是於看守所內設置投票所，柯投票後將選票送至選務機關；二是戒護護送柯文哲外出至戶籍地投票所投票；三是通訊投票，讓柯於看守所內填寫選票，彌封轉交選務機關。

北高行24日傳喚3方開庭，今上午裁定駁回，認為通訊投票、不在籍投票都於法無據，戒護外出投票在選罷法、羈押法也無相關規定，綜合衡量若裁准可能對公益造成的損害，遠甚於不裁准而對柯的個人損害，認定沒有假處分的必要性，故予駁回。

柯文哲的律師蕭奕弘下午表示，下午已正式向北高行遞狀抗告。北高行收到抗告狀後，將依法移送最高行政法院審理。

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