罷免若沒過我做的試管嬰兒又有何用？不孕症權威李茂盛雲林號召挺罷

總統府資政、不孕症權威李茂盛（左二）下午到雲林車掃催票。（記者李文德攝）

2025/07/25 16:13

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免投票明日登場，各方把握時間催票，民進黨雲林縣黨部今 （25）日下午邀請總統府資政、不孕症治療權威李茂盛、雲林罷團在高鐵雲林站前舉辦記者會，呼籲第一選區鄉親返鄉投下同意罷免票。

李茂盛在立委劉建國、縣議員林文彬、元長鄉長李明明、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲與醫界代表及雲林罷團發言人露西歸，一同在高鐵雲林站向大家喊話，務必明天出門投下同意票。

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李茂盛說，現在整個國會亂象沒有處理，台灣將處於危機，屆時民眾可能被迫移民到新疆、蒙古工作，會讓台灣「家破人亡」，身為不孕症教父，為台灣促成5、6萬名試管嬰兒，希望促成的下一代能夠為雲林創造光景。

李茂盛氣憤地說，如果這次罷免沒通過，國防安全將受影響，「這樣我製造的試管嬰兒又有何用？」如果下一代沒有好的環境生長，「那我們試管嬰兒就也不要再做了」。懇請大家726出門投下同意罷免票。

丁榮哲說，今天看到藍、白再度否決大法官的人選，種種亂象已違背當初國父五權憲法真諦，罷免絕對不是針對個人，是為了下一代；露西歸說，這段時間匯聚很多人力量，不是單一政黨可以策動，拜託大家一起成為這塊土地的守護神。

劉建國表示，這場戰役關乎台灣未來的走向，國民黨在過去執政，也不曾發生過有國會議員與中共連結，現在一句話「國會議員在台灣吃台灣米、喝台灣水，還有套共匪」，這關乎台灣是否能穩定進步，與全世界做朋友，呼籲大家回鄉投票。

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