罷團騎鐵馬宣傳罷羅智強 遇搶救車隊隔空喊「大罷免大成功」

726前夕，公民團體「台灣出來罷」25日持續固守大安區，熊讚戰車與鐵馬繞行大安區，以初心出發迎向大安光榮。（記者廖振輝攝）

2025/07/25 16:11

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委羅智強的「台灣出來罷」，今天派出熊讚車隊與鐵馬繞行大安區，至少22台鐵馬在大雨中從捷運忠孝復興站出發，途中巧遇羅智強車隊，一行人隔空高喊「同意熊、熊同意，七二六投同意，大罷免大成功，罷免羅智強，國家一定強！」還戲稱「命中注定相遇」。

「台灣出來罷」車隊原預計下午4點在捷運大安站4號出口中停，由領騎的議員林亮君交棒給壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農；未料提早於3點23分抵達，巧遇搶救羅智強車隊經過，隔空興奮高喊「大罷免大成功」、「命中注定相遇」。一行將於晚間6點半在大安郵局，由民進黨發言人吳崢及同意熊迎接抵達終點。

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林亮君表示，去年選出的藍委上任一年多來，國會表現令人失望、憤怒，很多國安相關法案在立法院被以監督之名杯葛，為刪而刪、為擋而擋，凍刪預算阻礙台灣社會進步、提升自我防禦能力的機會，不禁讓人懷疑，他們究竟是認同台灣，還是跟中國一起欺負台灣 。

林亮君指出，公民團體發起罷免行動，不分晝夜、天氣，持續在街頭努力，就是想讓大家知道，台灣的公民社會就是我們的免疫系統，可以抵禦外來侵略，也可監測內部變異，自我防禦，每一次台灣遇到危機，公民社會就會發揮作用，展現最大的力量，成就數十年來的民主之路。

她說，人民才是國家的主人，明天用選票下架恣意妄為的立委，收回賦予民代的權利，讓無良政客知道，對國家不忠誠的立委滾出立法院，剛好而已。

台灣同意罷鐵馬車隊提早抵達捷運大安站。（記者董冠怡攝）

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