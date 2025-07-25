百工百業挺罷免》店門口掛布條挺罷免被洗1星負評 他無懼：正義公民5星回血

在桃園市經營醫療器材行的「平凡」，罷免連署初期就開始協助連署，並在店門口掛起大大的「同意罷免」布條。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/25 16:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市經營醫療器材行30多年的「平凡」，罷免發動初期就開始協助連署，並在店門口掛起大大的「同意罷免」布條，甚至到路口幫忙舉牌，他說，即使曾遇反罷免的網友給他1星負評，卻有更多具有正義感的公民，給了他滿滿的5星鼓勵「回血」。

今年68歲的「平凡」說，他的名字象徵平凡的人團結起來就不平凡，大罷免志工團成立時他就加入，但因為生活重心在開店、運動社團，起初都只是觀察者、冷眼旁觀的角色，後來被一群年輕志工的那份堅持、熱情所感動，覺得不能再讓他們孤軍奮戰，所以決定用行動支持，連太太也支持他的想法，願意讓他在店門口掛起「同意罷免」布條，從罷團第1階段連署就懸掛到現在，也幫忙收受連署書，投票前2週的下班時間，太太幫忙看店，他就到路口去舉牌。

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他說，參與其中時更「有感」，不認識的陌生人卻能把連署書交付，彼此不熟悉的志工卻能並肩一起拚，陌生卻又信任的感覺很特別，不就是來自一份對台灣的愛嗎，「很榮幸沒有在這樣的過程中缺席」。

「平凡」提到，過程中難免遭遇到一些攻擊，有反罷免網友給他1星負評，但有更多具有正義感的公民，給了他滿滿的5星鼓勵，在路口舉牌遇到比中指、謾罵是家常便飯，但相對也遇到很多比讚，甚至送飲料、點心的人，他都暱稱這是「民主飲料」、「民主點心」，其實台灣民主真的很進步，大多數人都能接受與自己不同的理念，表態這件事對生意其實沒有太大的影響。

他表示，這次發動罷免主要是這些立委親中態度太明顯、「都是槍口對內」，導致民眾無法接受，對於國家定位問題，卻用普發現金1萬元、1條吐司、1包米粉打發，相信大部分百姓是有智慧的，即使明天投票結果「31比0」仍是成功，不一定是要罷免幾個才算成功。

他說，能有31席藍委達到投票階段但一個綠委都沒有，代表藍營「以罷制罷」失敗，更代表民意是站在罷免這一邊，若國民黨看到這個數字而沒有改進、反省，或是對被罷掉的席次不多感到沾沾自喜，沒看到罷免背後的真正力量來自公民，認為罷免只是藍綠對決，沒有傾聽公民聲音，相信公民會在2026年加倍奉還。

在桃園市經營醫療器材行的「平凡」，罷免連署初期就開始協助連署，並在店門口掛起大大的「同意罷免」布條。（記者鄭淑婷攝）

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