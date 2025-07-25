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    桃1罷團決戰大蘆竹最後衝票 桃5罷團平鎮邀開手機燈點亮台灣之光

    桃1罷團「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體罷前最後一夜「決戰大蘆竹之夜」晚間6點登場。（罷團提供）

    桃1罷團「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體罷前最後一夜「決戰大蘆竹之夜」晚間6點登場。（罷團提供）

    2025/07/25 16:42

    〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕罷免桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭的「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體，今晚6點到8點半在蘆竹區南崁聯停車場舉辦「決戰大蘆竹之夜」，希望能在罷免投票日前一晚，喚起更多民眾明天出門投下「同意罷免票」。

    決戰大蘆竹之夜預定邀請民進黨立委張雅琳、郭昱晴、林楚茵、許智傑等人宣講，罷團強調，今晚是「光復桃園，六區全罷」的選前之夜，希望桃園人把這一晚留給故鄉，讓桃園市有改變的可能。

    罷免第五選區國民黨立委呂玉玲的「罷呂清玲」團隊，今晚6到8點在平鎮區坤慶路與莊隆間的連鎖大賣場廣場舉辦「選前夜手燈街」活動，進行罷免之路最後衝刺，邀民眾與志工一起舉起手燈，彼此鼓舞，以溫柔、希望與堅定的氛圍，共同亮起台灣最真摯的光，告別三階，迎接明天開票，一起見證歷史的轉捩點。

    「罷呂清玲」發言人吉媽說，罷免呂玉玲至少需要7萬678張同意票才成立，票票都關鍵等值，晚上志工會穿起罷免背心、舉標語、打開手機手電筒功能，歡迎民眾共襄盛舉，「我們聚在一起，照亮彼此，也照亮台灣的希望。因為我們知道，這一夜過後，台灣就會不一樣。」

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