支持大罷免 曾遭中國關押台商李孟居：民主自由不是免費的

罷免明天投票，曾遭中國非法關押的前台商李孟居也呼籲支持大罷免，他強調，這是一場捍衛台灣民主與人權的運動。（資料照）

2025/07/25 15:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免明天投票，曾遭中國非法關押的前台商李孟居也呼籲支持大罷免，他強調，這是一場捍衛台灣民主與人權的運動。國民黨立委利用多數暴力推動親中法案、削減國防預算、企圖癱瘓政府，充分顯示紅統勢力滲透台灣的嚴重性。

李孟居曾因攜帶幾張授權文創小卡片，在出差途中以莫須有的罪名，被中國當局以「台諜」逮捕，在中國關押1年10個月，並服滿「剝奪政治權利」附加刑2年，於2023年7月返台。在漫長的監禁生活中，他親身經歷極權政權的迫害。這段經歷，讓他更加認識到民主自由的珍貴。他強調：「民主自由不是免費的，而是需要全民共同守護，因為它可以在一夕之間被剝奪。」

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李孟居近日成立YouTube頻道「勇敢的台灣人」，他表示，該平台短期目的是發佈大罷免相關影片，發聲守護台灣的民主自由，長期則希望更多台灣人認識中國滲透危機及中國蔑視人權的真相，訴求大眾共同守護自由民主的生活方式。

此頻道目前已上載24部影片，討論7月26日為何要罷免24位國民黨籍立委理由。李孟居特別提醒大家，明天是最後一天，多拉一票，就對台灣的未來多一份保障。請把「勇敢的台灣人」影片傳給有需要的朋友，共同捍衛得來不易的民主自由。

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