百工百業挺罷免》日本公司准假 出身平鎮年輕翻譯姐妹花返台投票罷免藍委

在日本做翻譯工作的桃園平鎮姐妹花（黑衣），今搭機返台參與大罷免。（罷免涂權吉志工騎牛提供）

2025/07/25 16:42

〔記者黃政嘉／桃園報導〕罷免桃園市第二選區國民黨立委涂權吉的「全力一擊」團隊志工「騎牛」說，中央選舉委員會6月20日公布首波大罷免名單時，他的2個在日本做翻譯工作的20多歲女兒，隔天一上班就跟主管更改班表，表達想回台參與大罷免救台灣的歷史任務，公司、主管都欣然同意修改，她們超開心，因為三個階段她們都有參與到，保護自己的國家「台灣」，6月24日買好返台機票，今午已搭機回國，因2人戶籍在平鎮區，明天將投票同意罷免第五選區立委呂玉玲。

志工騎牛說，他住新屋區，戶籍地在新竹縣，將於8月23日投票罷免立委林思銘，而太太戶籍在新屋，明天將投票罷免涂權吉。

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2姊妹在網路社群貼文表示，這是她們人生中第一次，為了一場投票，特地從國外請假返台，她們手上的一票，是對台灣的信念與承諾；妹妹說，她連去年總統大選都沒特地回來，這次真的無法再眼睜睜看著國會被踐踏、民主被消耗，這場大罷免不分黨派，只為讓不適任的立委下台。

罷免立委呂玉玲的「罷呂清玲」團隊發言人吉媽說，一位出身在深藍退伍軍官家庭的女性，遠嫁德國後，仍心繫著台灣，中選會公布投票日後，就已安排返台罷呂；還有志工的友人是花蓮人，現住中壢區，一、二階不敢簽連署，6月25日志工們幫忙搶到火車票，友人三階終於敢回花蓮縣投票，來回8小時，為的就是罷免立委傅崐萁。

「罷呂清玲」志工張先生表示，全國有31席國民黨立委進入罷免投票，可見這次大罷免，不只是個別立委的優劣，而是國民黨整體親中路線的民意檢驗，大家的選票不但決定台灣未來，也是向中國共產黨和國際社會的表態，明天請投同意罷免，下架藍委。

在日本做翻譯工作的桃園平鎮姐妹花（黑衣），與家人合影。（罷免涂權吉志工騎牛提供）

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