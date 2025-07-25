信賴之友會總會投入罷免 籲投同意票汰除不適任立委

信賴之友會總會理事長劉國隆表示，7月26日罷免投票，是向世界展現台灣拒絕中國的最佳機會，呼籲民眾回到家鄉投下「同意罷免」關鍵一票，讓阻礙台灣發展的不適任立委離開立法院，拒絕中國繼續打壓台灣。（資料照）

2025/07/25 16:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕信賴之友會總會理事長劉國隆今天表示，7月26日罷免投票，是向世界展現台灣拒絕中國的最佳機會，呼籲民眾回到家鄉投下「同意罷免」關鍵一票，讓阻礙台灣發展的不適任立委離開立法院，拒絕中國繼續打壓台灣。他強調，26日一定要出門投下同意罷免，讓 「大罷免、大同意、大成功」，再一次深化台灣的民主與自由。

信賴台灣之友會總會發布新聞稿表示，公民團體昨主辦「罷免投同意，台灣需要你」凱道晚會，台灣公民自發性齊聚，主辦單位估計現場超過10萬人。在劉國隆的帶領下，全台信賴之友會也有超過百人以上參與。

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劉國隆說，民主民主、人民作主，人民才是國家主人，雖然天公不做美，昨天凱道現場雨勢不小， 但風雨生信心，風雨趕不走所有到場支持大罷免的台灣公民，更澆不熄所有信賴台灣之友的熱情，大家喊著「罷免投同意，反共更有力」，相挺到底。

劉表示，這次的大罷免投票，是向世界展現台灣拒絕中國的最佳機會，像這次在德國的世大運發生中國人士無理搶奪頒發給台灣選手賀電事件，讓不少台灣人想起過往中國打壓台灣的例子。

他說，就像2003年SARS疫情時，中國官員公開打壓台灣加入世界衛生組織，凶狠惡毒地留下一句「誰理你們（台灣）」，以及2016年初至韓國發展的藝人周子瑜被迫在鏡頭前，不情願地說出「我是中國人」等。

劉國隆表示，這次大罷免活動，台灣人一定要站出來，罷免向中國靠近的國民黨立委，也請戶籍在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、花蓮縣和台東縣的青年們，明天回到自己家鄉，投下「同意罷免」關鍵一票，讓阻礙台灣發展的不適任立法委員離開立法院，拒絕中國繼續打壓台灣，也讓世界看見台灣的民主與自由。

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