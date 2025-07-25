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    「新北來罷」車隊風雨催票 號召選民罷免不愛台立委

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發催票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發催票。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/25 16:10

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免案明（26日）投票，民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊，今（25）日與民進黨新北市黨部主委蘇巧慧、立委林楚茵、邱議瑩、吳沛憶及議員李宇翔、推動罷免藍委洪孟楷的罷團「罷洪！刻不容楷」，從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨穿梭街頭，呼籲選民726站出來，用選票展現人民的意志，罷免不愛台灣的立委。

    罷團「罷洪！刻不容楷」志工Nick表示，對於公然發言不尊重公民參與的立委，顯示其極不適任，投票日倒數不到24小時，呼籲選民記得投票，投下同意票，「我們會贏，只要大家都出門投票，我們就有很大的機會成功。」

    蘇巧慧指出，雙北是這次大罷免的重中之重，新北就有5個選區在明天進行投票。這次罷免運動中，女性角色非常重要，很多女生站出來，不論是小女生、媽媽，甚至年長的阿姨，大家都知道女生也要表態、保護台灣。在最後24小時，特別強調「女力護國」的概念「姐姐妹妹站出來，明天一起守護台灣。」

    邱議瑩說，近日政局變化劇烈，不少海外台灣人也返鄉投票守護家園，呼籲新北選民把握關鍵一票。她強調，高雄曾成功罷免不適任民代與市長，為地方帶來正面改變，新北也應勇敢站出來，罷免洪孟楷。

    對於藍委不斷辱罵罷團邊緣人等言詞，林楚茵表示，藍委如今已口不擇言，這些言論只會激怒公民。即便近日天氣不佳，仍有許多公民朋友頂著風雨站出來，因為「罷免是愛，為愛啟程」。

    她強調，愛就是無限大，也擁有無限的力量，即使公民朋友一路以來，大家始終沒有退縮，因為心中有愛台灣的力量。她批評洪孟楷等藍委跟隨傅崐萁，成為中國在地協力者，未盡民代應有職責。

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭，民眾比讚支持。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭，民眾比讚支持。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭，民眾比讚支持。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭，民眾比讚支持。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發催票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發催票。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部發起的「新北來罷」車隊從林口洪福宮出發，一路挺進泰山全力催票，車隊不畏風雨，仍穿梭街頭。（記者羅國嘉攝）

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