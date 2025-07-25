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    注意！罷免投票5大禁令 明晨零時起社群助選最高可罰200萬

    中選會公布5大禁制事項，包括明天凌晨0時起，禁止在通訊軟體或社群媒體從事競助選或罷免活動。（記者李文馨攝）

    中選會公布5大禁制事項，包括明天凌晨0時起，禁止在通訊軟體或社群媒體從事競助選或罷免活動。（記者李文馨攝）

    2025/07/25 16:30

    〔記者李文馨／台北報導〕首波立委、縣市長罷免明天登場，中選會已公布5大禁制事項，包括明天（26日）凌晨0時起禁止在通訊軟體Line或社群媒體Facebook、Instagram、Threads等從事競助選或罷免活動，進入投票所也不可攜帶開機的手機或其他攝影器材，違者將依法開罰。

    中選會表示，罷免投票日當天應注意的禁制事項包含：第一，26日投票日凌晨起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動，違反者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人加重處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

    第二，請勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。第三，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

    第四，不可以撕毀罷免票，違者處以新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰。第五，請勿攜出罷免票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

    外界關注投票當日被罷免人、罷免案領銜人可否鼓勵民眾「踴躍投票」。副主委陳朝建表示，罷免當天正反雙方可以鼓勵選民踴躍投票或不投票，不論採取熱戰或冷戰，這是罷免方及被罷免方策略運用，不會加以干涉；但他強調，正反雙方在投票日不能從事罷免宣傳活動，也不能有競助選活動，若有檢舉案，會依法受理調查，並審酌身分與其他具體情節認定。

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