投票前夕民眾未收到投票通知書 基隆罷團批選委會「搞鬼」

基隆絕沛陳青逸指控市選委會搞鬼。（記者盧賢秀攝）

2025/07/25 15:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市罷免國民黨立委林沛祥明天就要投票，但至今有人沒收到投票通知單，有人收到雙份。罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸與市議員鄭文婷等人今天到基隆市政府抗議表示一開始就有許多行政不中立行為，質疑選舉委員會「搞鬼」。

基隆市選委會表示，罷免公告及罷免投票通知單已經在7月23日前分送完畢，選舉人如未收到投票通知單，可到戶籍地區公所洽詢或上基隆市選舉委員會網站查詢投票地點；沒有投票通知單只要帶身分證及印章就可以投票。

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陳青逸與鄭文婷指出，基隆罷免案有許多違反行政中立事項，前民政處長張淵祥入侵戶政系統，摧毀市民對戶政系統的信賴，此外，日前又發生監察員無法在工作地投票，又發現民眾在投票前一天還未收到投票通知單，還有人收到2份投票通知單，民政處與選委會作業「荒腔走板」，質疑選委會在「搞鬼」，呼籲選委會應該秉持公正的立場。

黃姓民眾指出，自己住的那棟樓6戶只有1戶收到投票通知單，她本人未收到投票通知單，今天同住的母親卻收到2份投票通知單；曾姓民眾指出，他1家3口（祖父母）都沒收到通知單，1樓住戶說有看到鄰長將投票通知單投到他們信箱，結果卻不見了，他知道沒有通知單帶身分證和印章就可投票，但許多老人家不知道，擔心會影響他們投票的權利。

基隆有民眾尚未收到投票通知單，罷團質疑市選委會在搞鬼。（記者盧賢秀攝）

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