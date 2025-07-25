小英超溫柔給罷團志工「一句話」曝光 網感動：眼淚直接飆出來

蔡英文23日響應社群上流行的「百工百業挺罷免」風潮，發文力挺大罷免。（取自蔡英文臉書）

2025/07/25 15:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委第一波投票將在明天（26日）舉行，前總統蔡英文日前發聲挺罷免，引起討論。有罷團女志工在社群平台發文透露，過去曾幸運見到蔡英文，還送了罷團製作的諧音哏春聯當見面禮，而蔡英文則是以非常溫柔的聲音說「抱歉要讓你們再上街頭了。」貼文曝光後，感動不少網友。

一名罷免徐巧芯團體女志工，日前在Threads上發文表示，她今年3月時，因為一個工作案子，幸運見到蔡英文，她厚臉皮地硬把罷團「清芯福全春聯」當作見面禮塞給蔡英文，還解釋了諧音哏給蔡英文聽。而蔡英文則是用「非常非常非常溫柔」的聲音跟她說：「抱歉要讓你們再上街頭了。」

請繼續往下閱讀...

蔡英文23日響應社群上流行的「百工百業挺罷免」風潮，發文力挺大罷免後，這名女志工也表示終於可以將這件事說出來了，她也說：「謝謝小英，終於等到妳了。帶著小英的祝福，我們衝啊！」

文章一出感動不少網友，網友紛紛留言表示：「眼淚都噴出來了」、「這才是我們心中的領導人」、「她總是這樣」、「天喔我真的要哭爆 」、「看到她出來我真的淚崩欸」、「」、「這句話讓我眼淚直接飆出來」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法