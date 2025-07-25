為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    小英超溫柔給罷團志工「一句話」曝光 網感動：眼淚直接飆出來

    蔡英文23日響應社群上流行的「百工百業挺罷免」風潮，發文力挺大罷免。（取自蔡英文臉書）

    蔡英文23日響應社群上流行的「百工百業挺罷免」風潮，發文力挺大罷免。（取自蔡英文臉書）

    2025/07/25 15:56

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委第一波投票將在明天（26日）舉行，前總統蔡英文日前發聲挺罷免，引起討論。有罷團女志工在社群平台發文透露，過去曾幸運見到蔡英文，還送了罷團製作的諧音哏春聯當見面禮，而蔡英文則是以非常溫柔的聲音說「抱歉要讓你們再上街頭了。」貼文曝光後，感動不少網友。

    一名罷免徐巧芯團體女志工，日前在Threads上發文表示，她今年3月時，因為一個工作案子，幸運見到蔡英文，她厚臉皮地硬把罷團「清芯福全春聯」當作見面禮塞給蔡英文，還解釋了諧音哏給蔡英文聽。而蔡英文則是用「非常非常非常溫柔」的聲音跟她說：「抱歉要讓你們再上街頭了。」

    蔡英文23日響應社群上流行的「百工百業挺罷免」風潮，發文力挺大罷免後，這名女志工也表示終於可以將這件事說出來了，她也說：「謝謝小英，終於等到妳了。帶著小英的祝福，我們衝啊！」

    文章一出感動不少網友，網友紛紛留言表示：「眼淚都噴出來了」、「這才是我們心中的領導人」、「她總是這樣」、「天喔我真的要哭爆 」、「看到她出來我真的淚崩欸」、「」、「這句話讓我眼淚直接飆出來」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播