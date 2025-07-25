錢康明爆高虹安隨行秘書性騷同事成立 籲新竹人投同意罷免高虹安

新竹市前文化局長錢康明爆要被罷免投票的停職市長高虹安的前隨行秘書在市府任職期間涉性騷同事成立，籲新竹人投同意罷免高虹安。（記者洪美秀攝）

2025/07/25 15:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市前文化局長錢康明今天在臉書爆料，稱26日要被罷免投票的涉貪停職市長高虹安前隨行秘書涉性騷擾同事成立，事件爆發當下高虹安還選擇包庇，雖目前已離開市府，但如今還到高虹安的反罷總部幫忙，錢康明稱這位隨秘涉性騷擾已由11名委員認證成立，這樣人格有疑慮的人竟持續在高虹安身邊，突顯高虹安用人不當，號召新竹人要站出來投同意罷免，讓新竹市容乾淨及心靈乾淨。對此，新竹市府與高虹安反罷總部無回應。

錢康明爆料提到，這名秘書目前在高虹安反罷免總部幫忙，而高虹安的人格和品德到底有多低下，此秘書在市長室任職期間涉及性騷擾事件成立，事件發生當下是高虹安還擔任市長時，但高虹安知悉後仍重用，受害者因不堪其擾選擇離職，但該秘書繼續爽當秘書，這種受害者離開，加害者留下，就是高虹安對性騷擾的價值判斷。

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他說，目前受害者精神受嚴重打擊，仍在服藥治療中，看到「秘書」又出現在高虹安的反罷免總部「幫忙」，惡人當道下的物以類聚，令人不勝唏噓，被高虹安不公不義維護著的好朋友，在新竹市又是何其的多。

錢康明呼籲新竹人明天要投同意罷免票，讓新竹市變乾淨，市容要乾淨，心靈更要乾淨。

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