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    台東最後決戰！ 罷團車站迎返鄉投票者 黃建賓市區車掃

    準備返鄉投票的外地民眾跟著聲援。（記者劉人瑋攝）

    準備返鄉投票的外地民眾跟著聲援。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/25 15:25

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今早開始，罷團及立委黃建賓雙方皆展開車隊掃街活動，而罷團也派駐人手前往台東車站迎接返鄉投票民眾，雙方今晚皆有造勢活動。黃建賓車隊今天集中在市區繞行，這次則是集中以臉書不停發圖文告知所到地點，罷團在車站還沒迎到多少台東人，外地支持者卻不少。

    黃建賓車隊早上8時許就從黨部出發，沿路繞行北端到富岡再繞回市區、再前往建和、知本一帶西南方，直到晚間再返回市區。黃建賓等人中途也前往路邊寺廟上香祈福、祈求順遂，也因此車隊行進與原本預設地點、時間多有不同。

    罷團方面，今天車隊則是在南迴進行「護台大車掃」，另一部分志工則在高溫下、站在車站前呼籲投同意罷免，迄今返鄉民眾陸續增加，但一早則多是準備返回台中、花蓮等外地民眾出面支持，有南部鄉親說，自己沒遇上罷免問題，呼籲台東人加油。

    也有戶籍在花蓮的先生說，自己搬到花蓮二、三十年只投過一次票「她目前在當副總統（蕭美琴）」並直罵傅崐萁可惡。

    黃建賓與議長吳秀華車隊遶境。（民眾提供）

    黃建賓與議長吳秀華車隊遶境。（民眾提供）

    罷免旗幟飄揚，支持者高比大拇指聲援。（記者劉人瑋攝）

    罷免旗幟飄揚，支持者高比大拇指聲援。（記者劉人瑋攝）

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