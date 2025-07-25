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    投票前夕還想插手 中共這樣助陣反罷免

    大罷免前夕，中共機艦擾台升高。（國防部提供）

    大罷免前夕，中共機艦擾台升高。（國防部提供）

    2025/07/25 14:36

    〔記者蘇永耀／台北報導〕大罷免投票前夕，中國方面干預施壓的動作也愈來愈多，為反罷免助陣。包括中共官媒持續形塑賴清德、民進黨負向形象與連結「罷免不正當」的觀點，以及指稱民進黨為利於罷免投票，黑箱操作台美關稅談判。相關內容與藍白說法類似。此外，中共機艦近日擾台情況也有升高，軍機逾越海峽中線的頻次明顯升高，顯示北京針對大罷免正對台展開一波混合戰攻勢。

    專門研究中共認知作戰的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）近期密集監測中共官媒。其中，上週有 227 則提及罷免的中共文本，進行相關資訊操弄論述，藉形塑賴清德、民進黨負向形象連結「罷免不正當」的觀點，並持續加深台灣時事的負面影響與大罷免的連結。例如中共官媒指稱民進黨為利於罷免投票，黑箱操作台美關稅談判。還稱剛結束的漢光演習意外事故頻傳，而演練範圍擴及連鎖超市，為「擾民鬧劇」，演習則是民進黨為宣傳大罷免的政治手段。

    另外，台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，但在頒發賀電時遭到中國代表團人員無理鬧場，試圖搶奪選手賀電，除政府與民間譴責外，在大罷免前夕，就連國民黨也迅速表態抗議。而中國一方面鬧場施壓，中共官媒人民網英文版還辯稱民進黨在世大運頒獎典禮上有「挑釁行為」。黑白顛倒說法，也遭譏是做賊喊捉賊。

    至於中共機艦擾台情況亦有升高情形。在大罷免投票倒數2天，國防部於昨日發布中國解放軍動態顯示，共軍自23日上午6時至24日上午6時止，在台海周邊海、空域活動頻繁，合計偵獲中共軍機48架次，其中36架次逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域，另有共艦9艘、公務船1艘持續在台周邊活動。

    國防部今天（25日）表示，自昨（24日）上午6時起至今上午6時止，偵獲共機26架次，其中24架次逾越海峽中線進入台灣北部及西南空域，另有共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

    對於中國以混合戰方式對台施壓，意圖干預大罷免投票。陸委會發言人梁文傑昨說，從中共各種宣傳，各個重要媒體評論文章，然後國台辦幾次記者會，到地方台辦動員台商回來投票，就可以看得出來，他們對這一次的罷免真的是卯足全力。可看出來，中共對大罷免非常嚴肅看待，所下的動員力道其實不輸總統大選。但他強調，罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷，都是台灣人民自己的決定，請中共不要把手插進來。

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