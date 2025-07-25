永和罷福 「無獻清林」志工夫妻為下一代站街頭

雙和罷團志工凱西爾騎腳踏車拍攝宣傳影片，強調票投同意罷免。（雙和罷團提供）

2025/07/25 15:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕罷免新北永和藍委林德福的「無獻清林」（雙和罷團）志工凱西爾、紫宸是互相扶持、為家計生活打拚的夫妻檔，如今他們加入罷免團隊，成為在街頭並肩作戰的最佳戰友，只為了在7月26日當天騎著腳踏車，說出「It's my duty」，投下同意罷免。他們說，「為了台灣下一代，他們有責任站出來」。

凱西爾是資訊工程師，為了找人打羽球，他遇見未來的太太、從事行政採購工作的紫宸，結婚後搬到新北市永和區居住。婚後兩人不談政治，直到去年青鳥運動出現後，意外確認彼此對政治的看法幾乎相同。

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回憶首次站上街頭，凱西爾在去年看新聞發現不對勁，決定親自走一趟，那時遇見雙和罷團的早期成員，順勢加入團隊。罷團成立不久後，紫宸也成為初期志工成員之一，她回憶「那時志工團只有10幾人，現在300多人，真的看著它一點一滴成長。」。

兩人分享，一開始以為罷免只需舉牌、站路口，結果發現是「複雜的專案管理」，從列印連署書、社群宣傳、活動策畫、找人找錢、聯繫廠商、文宣設計等，細節多且繁雜，每一場都是小型戰役，甚至生活忙碌到影響家庭，凱希爾說，過去夫妻輪流分攤家事，現在只能「全面擺爛」，家裡亂成一團，買了食材也擺到爛掉，因為沒空煮。紫宸笑稱「最近一次打掃家裡，是為了接待夥伴開會」。

一同踏上罷免之路，紫宸感受氛圍明顯轉變，起初她來到莊敬路市場收取一階提議書，幾乎沒人理，三階回到原地發面紙，民眾加油歡呼聲此起彼落，主動向前喊「一定投同意」。凱希爾記得一階連署在中和四號公園擺攤，那時天氣很冷，有位先生特別將橘子烤好請他們吃，這是他最難忘的一餐。

雙和罷團志工凱西爾（左）、紫宸（右）都是罷團初期志工成員，強調「為了台灣下一代，他們有責任站出來」。（記者陳奕劭攝）

雙和罷團志工凱西爾（左）、紫宸（右）是在街頭並肩作戰的最佳戰友。（記者陳奕劭攝）

雙和罷團志工紫宸拍攝宣傳影片，她說出「It's my duty too」，要投下同意罷免。（雙和罷團提供）

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