控黃建賓貼文抹黑 賴坤成按鈴提告違反選罷法

賴坤成今天到台東地檢署控告黃建賓。（取自賴坤成臉書）

2025/07/25 15:13

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨前立委賴坤成前天指國民黨立委黃建賓浪費公帑、工程弊案、酒駕關說，遭黃反控造謠抹黑、並指賴人格破產、形象極差，揚言提告。賴坤成今天先一步到台東地檢署依違反選罷法104條散布不實之事，意圖使罷免案否決之罪，按鈴提告，並隔空問「已經按鈴申告了，黃建賓揚言要告我到底，為何遲遲不來？」

黃建賓昨天提到，賴坤成造謠他浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，對於民進黨選前會出奧步完全不意外，並痛批賴坤成2006年為了參選台東縣長，不顧民進黨已經選擇支持另名黨內候選人，賴坤成仍堅持脫黨參選，導致雙雙落敗，證明賴坤成就是為個人利益可以犧牲黨內同志的人，從賴坤成及其黨羽在台東的惡劣行徑就可知道，台東人非常清楚賴坤成人格破產、形象極差。

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賴坤成今天表示，黃建賓發文的那篇極其辛辣、極盡扭曲、污衊的文章中光是說他「脫黨參選」，就夠他受了！如果他講的是子虛烏有的，黃大可坦蕩蕩提告，如果他說的是真的，黃也心知肚明，提告後大概也知道經過司法調查、認證，真相大白後，極可能還會吃上一條誣告罪名。

賴坤成並指黃建賓立法院開會的發言寥寥可數，乏善可陳，倒數排名。在立法院亂刪預算，回到地方又口口聲聲說要替地方爭取經費。洋洋灑灑所提出所謂「政績」都是行政部門既定政策的執行，例如風災補助，沒有你黃建賓，災民一樣領，那是在「轉貼政令宣導」，「割稻仔尾」而已。無法、無能為地方謀求更大的福利也就算了，還甘做「傅隨組織」當傅崐萁的小弟、打手，今天又聯手封殺大法官同意權，癱瘓憲法法庭的運行，居心何在？一定要把政府搞垮嗎？

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