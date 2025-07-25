百工百業挺罷免》台大物理系教授石明豐：往中國靠的都是罪人

台大物理系教授石明豐在臉書發文力挺大罷免。（取自台大物理系官網）

2025/07/25 14:55

〔記者林曉雲／台北報導〕台大物理系教授石明豐在臉書發文「百工百業挺罷免」，他自言，政治的光譜在2018年以前是中間偏藍但不太發表想法，但在2019年之後因香港的送中事件，開始思考台灣的未來、自己子孫的未來，逐漸靠向民進黨的主張，覺得凡是主張往中國靠的都會是台灣人民和未來子孫的罪人。

石明豐介紹自己說，他是留美電機博士、台大物理教授，1998年起，高二即跳級到交大（現陽明交通大學）控制系、二年服役後飛指部少尉發射排長退伍，任職科學園區一年後，申請到Princeton（美國普林斯頓大學）全額獎學金，4年畢業即到台大任職，得過吳大猶獎，在台大得過10多次的教學傑出或優良獎，優良導師獎。

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石明豐直言他的政治光譜，在2018年以前是中間偏藍但不太發表想法，但在2019年之後因香港的送中事件，開始思考台灣的未來、自己子孫的未來，逐漸靠向民進黨的主張；2021年，受到重大的心裡衝擊，就是他的小學兼國中兼高中同學，在中國沒有犯罪卻被判刑4年，覺得凡主張往中國靠的都是台灣人民和未來子孫的罪人。

成功大學教授李忠憲也在臉書發文表示，石明豐的臉書貼文造成很大的轟動，也為大罷免發射了一枚強而有力的照明彈，石明豐是頂尖教授的典型人物，這樣的人不會是臉書上高聲喧鬧的網紅，也從來不是政治人物的側翼，他過去對政治保持距離，光譜中間偏藍，不表態也不激進，直到2019年香港「送中條例」掀起的浪潮，他心裡被最重的一撞來自2021年，他自己的朋友（小學、國中、高中同窗）、一位在中國工作的台灣人沒有犯法，卻被中國法院判刑4年，讓他知道凡是主張「往中國靠」的政黨與政治人物，終將帶來災難；也知道不能再貪圖那廉價的幻影，否則未來子孫會用牢獄與戰火來償還今天的妥協。

李忠憲說，是那段不幸點燃了石明豐心中的明燈，這個島嶼正需要這樣的改變：從沉默轉向吶喊，從學術轉向公民，從個人經驗轉向集體記憶，百工百業都可以挺罷免，讀書當教授的人也不能缺席，這不只是一次罷免，這是一次告別：告別對中國幻想的最後一絲溫存，告別自以為理性中立的虛構角色，告別過去太過節制的沉默。而球評石明謹也表示，石明豐是他一起長大的堂哥。

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