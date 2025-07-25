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    大群館補稅風波侯友宜告高嘉瑜誹謗 士檢不起訴

    文化大學大群館（已改名凱旋苑）。（資料照）

    文化大學大群館（已改名凱旋苑）。（資料照）

    2025/07/25 15:08

    〔記者張文川／台北報導〕2024年總統大選前，時任民進黨立委高嘉瑜於2023年12月底在臉書發文指控，國民黨提名總統候選人、新北市長侯友宜文化大學大群館（已改名凱旋苑）涉「逃漏稅、選後偷偷補稅、說謊」，侯友宜控告高嘉瑜涉加重誹謗罪、違反總統及副總統選罷法，士林地檢偵查後認定高嘉瑜有合理查證，指控有所本，將高嘉瑜處分不起訴。

    侯友宜指控，高嘉瑜2023年12月28日在臉書貼文指出，侯「早在2018年選新北市長時，在媒體前演出『保證文化大群館絕無逃漏稅，卻在選後偷偷補稅』的戲碼......當時侯友宜的大群館因違反都市計畫法、涉嫌漏繳稅，事後被監察院發現侯補稅達100多萬」等語，指稱侯是「逃漏稅的包租公特權騙子」。

    隔天高嘉瑜再度發文指出，「侯友宜逃漏稅又說謊，在國外早就該退選了！侯拿司法當遮羞布還拿太太當擋箭牌！什麼漢子」，侯友宜認為高嘉瑜的言論貶損他的名譽及社會評價，意圖使他不當選而散佈謠言、傳播不實，提出告訴。

    高嘉瑜否認犯罪，答稱2018年時任台北市議員王威中就曾多次開記者會踢爆侯友宜逃漏稅，媒體也有報導，監察院已糾正台北市政府，國稅局也有要求侯友宜補稅，一般認知侯友宜就是有逃漏稅的行為，她基於事實資料予以合理評論和表達意見，就算是妻子或公司的事，也和侯友宜有關。

    檢察官傳喚王威中作證，王證稱他和高嘉瑜之前是同一個質詢小組，問政關係很緊密，會互相求證，高貼文前有問過他，擁有大群館的又昱公司，登記在侯的小孩名下，股東全是侯的家人，土地在侯妻名下，廉政公報顯示大群館土地仍是侯妻的，依侯歷年的申報財產，侯妻財產未增反減，因而推測侯妻是無償提供土地給又昱公司。

    王威中證稱，國稅局官員曾向立委說已經有要求侯友宜補稅，政治人物的家人常被借名管理財產，按社會通念，侯妻逃漏稅就等同於侯逃漏稅，且先前即有媒體報導逃漏稅的事。

    檢方依據王的證詞、監委高涌誠的調查報告、媒體「侯友宜妻漏報大群館租金收入，國稅局開單補稅」報導，以及北區國稅局板橋分局函覆證明補稅屬實，認定高嘉瑜所言未必不實，也非明知不實仍散布，其言論與社會公眾事務有關，發布時點也不會令侯友宜沒有足夠澄清的機會，犯罪嫌疑不足，故予不起訴。

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