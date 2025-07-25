曝6年前去甘肅見中共統戰部高官！張育萌轟王鴻薇：統戰始祖

張育萌表示，王鴻薇絕對不是「被抹紅」，她根本是「統戰始祖」的「BOSS級」人物。（取自張育萌臉書）

2025/07/25 15:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第一波國民黨立委罷免案將在明（26）日舉行。世代共好協會理事長張育萌昨日深夜在臉書發文透露，立委王鴻薇6年前還是台北市議員時，在香港反送中運動最激烈的時候，跑去甘肅整整8天，會見了中共甘肅省委統戰部副部長萬澤剛，現場還有中共甘肅省委統戰部一處處長王亞莉，張育萌表示，王鴻薇絕對不是「被抹紅」，她根本是「統戰始祖」的「BOSS級」人物。

國民黨立委王鴻薇爭議不斷，她過去曾和國民黨立院黨團總召傅崐萁前往中國拜訪全國政協主席王滬寧，近日在公辦罷免說明會中脫口說出台灣是「城市」，遭質疑不敢稱呼台灣為國家。不過王鴻薇回應，拜訪王滬寧為公開活動，說台灣是「城市」也僅是「口誤」。

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張育萌昨日深夜在臉書發文表示，王鴻薇敢嗆說抹紅她都是「複製貼上」，「我就送她一個不是複製貼上的——王鴻薇，你去甘肅見統戰部，談了什麼？」張育萌指出，事實上，六年前王鴻薇就在反送中運動最激烈的時期，跑去甘肅整整8天。王鴻薇當時是台北市議員，也是國民黨中常委。王鴻薇一到甘肅，迎接她的是中共甘肅省委統戰部副部長萬澤剛，而在座還有中共甘肅省委統戰部一處處長王亞莉。

張育萌表示，這件事情一個月後，王鴻薇又跑去貴州，見了貴陽市台辦主任胡琳，說是要「探討兩岸數據流通與合作」。而貴州的「大數據交易所」接待過不少台灣團，之前「中華兒女文史科技體驗營」就去過。

張育萌說明，這個「中華兒女文史科技體驗營」聽起來很像中共辦的，實際上卻是由台灣主辦。主辦單位叫「台北市兩岸人民交流服務協會」，是統派新黨主席郁慕明創的。事實上，郁慕明也沒在演，直接嗆說「除了綠的不歡迎、藍的都歡迎」、「承認自己是中華兒女的就參加，不承認的就不要參加」。

「這種長期的統戰團跟王鴻薇有什麼關係呢？」張育萌說，答案是新黨前黨主席郁慕明成立「台北市兩岸人民交流服務協會」時，除了自己當理事長，只有兩位常務理事，其中一位就是王鴻薇。

張育萌最後表示，王鴻薇絕對不是「被抹紅」，她根本是「統戰始祖」的 BOSS 級人物。現在的王鴻薇，說出台灣是「一個城市」，才不是口誤；王鴻薇會送賀聯給中國官媒「海峽導報」，也一點都不奇怪。「這次拜託，我們每個人複製貼上一張同意票，把王鴻薇這種大魔王送回家。」

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