昔曾參與太陽花學運 罷免羅廷瑋民團發言人：被年輕人傻勁感動

「敲羅行動」發言人Eva（左）一度戴口罩發言，後拿掉口罩直接面對群眾論述，拚守護台灣民主。（Eva提供）

2025/07/26 16:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免風起雲湧，台中市推動罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」發言人Eva曾參與太陽花學運，看到藍白立委在國會操縱諸多亂象，亡國感襲來焦慮不已，被敲羅團隊幾名熱血年輕人的傻勁感動，決定站出來再一次投入社會運動，Eva說，「我是被年輕人召喚出來的」，民主自覺意識能代代傳承，台灣民主永遠有希望。

大罷免首波有24名藍委罷免成案投票，中六罷團「敲羅行動」二階連署拚出169.3%達成率，超前「仇恨值」高的立委傅崐萁，躋身全國第3高，讓「敲羅行動」的戰鬥力廣受矚目。

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曾參與太陽花學運的Eva說，中六敲羅團隊最初僅有5名核心成員，只因愛台灣「不知天高地厚」推動罷免行動，從連署書乏人問津到漸漸有人願意填單，一點一滴尋求認同，看到藍白立委以多數暴力在國會倒行逆施，強行推各式毀政亂憲的法案，想著昔日參加學運的自己，再看著眼前的熱血年輕人的傻勁，她決定加入為台灣拚一個民主自由永續的未來。

Eva加入敲羅行動後扛起對外論述的重任，條理清晰、有邏輯又犀利的風格，往往切中對手要害，即使曾有過參加學運的經驗，但擔任發言人必須曝光，坦言難免有壓力，來自中間選民家庭，也怕家人擔心，起初她載口罩現身，隨著罷免醞釀成全民運動，她決定拿下口罩，用更堅定的語氣向民眾說明罷免這批藍委的必要性。

Eva說，中六敲羅從來都不是「戰鬥團隊」，只是一群單純公民集結下的團隊，有的人曾在青鳥活動擦身而過，有的自告勇主動來「課金」，更多人是下了班有空就衝來，甚至有人太投入「被離職」，過程當然不是全然美好，噓聲、怒嗆、咆哮聲都有，「無從預防國民黨會出什麼招」，造謠死亡連署、抹黑買票甚至濫訴等，讓人心力交瘁或心生恐懼，但中六罷團像「樂天總部」，大家總能相互打氣充飽電後再出發。

Eva說，中六敲羅年輕一輩義無反顧的拚勁，召喚出強大公民能量，她很榮幸也很驕傲能再次是行動派的一員，一起為拚守台灣的民主自由奮力燃燒。

「敲羅行動」發言人Eva，被年輕人召喚出來加入公民運動，拚守護台灣民主。（Eva提供）

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