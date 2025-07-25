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    綠大法官人事同意權採「5+2」投票 點名2人背離憲政價值

    民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說明，從媒體報導或詢答，可以看到部分被提名人有些背離民進黨認知憲政應當有的價值主張。（記者李文馨攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說明，從媒體報導或詢答，可以看到部分被提名人有些背離民進黨認知憲政應當有的價值主張。（記者李文馨攝）

    2025/07/25 15:05

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白全數投下不同意票，綠則採「5+2」策略，5位同意，陳慈陽、詹鎮榮2人則採開放投票。民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說明，從媒體報導或詢答，可以看到部分被提名人有些背離民進黨認知憲政應當有的價值主張。

    大法官人事同意權最終投票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩得到51張同意票、59張不同意票；陳慈陽得到26張同意票、82張不同意票、2張無效票；詹鎮榮得到26張同意票、81張不同意票、3張無效票。

    吳思瑤表示，這是史上被延宕最久的大法官人事案同意權行使，總統賴清德兩度提名大法官、司法院正副院長提名到立法院行使投票，兩次加總被延宕186天，史上最長延宕，今日再度被藍白封殺，大法官是憲法最終守護者、人民權益守護者，民進黨團對結果感到遺憾。

    吳思瑤說，民進黨團在立法院是少數黨，藍白加總62席，能夠主導決定大法官同意、不同意，因此寄望藍白體現人民對恢復憲法法庭運作正面期待；但非常遺憾，藍白聯手封殺否決，今天最終結果也要再次連結到「憲法訴訟法」惡修。

    對於民進黨團採「5+2」投票策略，吳思瑤說，投票結果已彰顯黨團成員中，有部分成員認為對這2位大法官被提名人的憲政觀點認為值得商榷，需要進一步討論。在媒體報導中或是詢答過程中，確實有些觀點背離了我們所認知的憲政價值原則，但我們都予以尊重。

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