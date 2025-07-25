未與廖偉翔同時出發車掃 盧秀燕說原因

台中市長盧秀燕（左1）今天幫中四廖偉翔車隊掃街，批評民進黨現在搞得天下大亂，呼籲大家明天一定要站出來投不同意罷免。（記者陳建志攝）

2025/07/25 14:25

〔記者陳建志／台中報導〕罷免倒數1天，台中市長盧秀燕今天上午原本要陪台中市第4選區廖偉翔車隊掃街，廖偉翔因國民黨立院甲級動員要表決大法官人事權同意案無法一起出發，盧秀燕表示，國民黨立委因擔心柯建銘出「怪招」偷渡大法官人事案等，因此北上開會，批評民進黨騷擾、打壓在野黨委員，搞得天下大亂，呼籲大家明天一定要站出來投不同意罷免。

盧秀燕表示，聽說柯建銘要出「怪招」，利用在野黨委員忙著反罷免時，在立法院偷渡大法官的人事案，還很可能偷襲還假於民5天等案，為了不希望柯建銘偷渡大法官的人事，還有這些福國利民的法案都翻案，因此廖偉翔等立委都趕上去了，由她先出發車掃兩人再會合。

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盧秀燕批評，民進黨現在搞得天下大亂，不斷偷襲、騷擾、打壓在野黨委員，這是反民主的，呼籲大家明天一定要站出來投不同意罷免，告訴柯建銘、賴清德總統國家還有很多事情要做，包括南部救災、關稅問題、經濟問題，都需要總統、柯建銘專心執政，不要把台灣搞得天下大亂、民不聊生。

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