罷免廖偉翔今投票 《中四廢翔》發言人高凡璽最難忘這位阿北

中四廢翔發言人高凡璽（圖）與罷團一路走來連儂牆（英語：Lennon Wall）合影。（記者黃旭磊攝）

2025/07/26 16:30

〔記者黃旭磊／專訪〕中四罷團「展翅廢翔」發言人高凡璽為文華高中校友，自小在西屯、南屯區長大，曾任高雄醫學大學學生會議長，在2018年高雄市長陳其邁與前高雄市長韓國瑜競選期間，募款為學生爭取12輛車「返鄉專車」，讓學生從台灣各地返回高雄投票；此外也曾參與聲援香港反送中運動，此次擔任罷免藍委廖偉翔要職，高凡璽說最難忘的是有位老先生擔心罷團揹上「死亡連署」惡名，佝僂身軀趕來補件的背影。

高凡璽為NGO社工，曾任罷團小蜜蜂車隊重機隊長，今年4月二階連署尚未達標艱困時期，每天騎乘重機數十公里、協助年輕上班族因要照顧家庭沒時間能夠送出罷免連署，當時，高凡璽每天到府收取約5件連署書，在志工心中是「熱心助人，什麼都肯做的打雜第一名」。

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高凡璽說，去年6月9日青鳥開始在台中市府廣場集結，首度加入「展翅廢翔」群組，由於曾在高醫為學生爭取防疫經費，此次厭惡藍白立委惡意刪除預算，不滿廖偉翔家族在台中最精華地段龐大勢力糾葛不清，因而全職全心投入罷免行動。

高凡璽表示，這次罷免公民運動幾乎都是政治素人，媽媽、退休人士及上班族從未參與社會議題，不滿選出的立委完全沒有主見變成「投票部隊，別人的小弟」，台中人完全難以接受，引發連鎖效應掀起罷免狂潮。

高凡璽說，罷團在二階送件前遭遇「死亡連署」風波，當時有個老先生親自送來一疊厚信封，原來是在國外的女兒戶籍不在台中，擔心罷團揹上造假惡名，奔走整週後終於找到罷團辦公室，親自步行送來補件澄清「擔心影響的罷團聲譽」，拜託罷團剔除女兒的連署同意書。

高凡璽回憶，老先生當時怕罷免案沒過，說擔心台灣未來，自己當時以台語回覆說，「阿伯不用擔心，這是我們這個世代要面對問題」，過去台灣多少艱困都一路走來，阿伯不用擔心，少年仔為台灣未來會扛起來的。

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