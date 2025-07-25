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    免費返鄉投票專車 藍委批評：免費的最貴

    國民黨團揭露，有人以「善心企業力挺0403災後重建，也支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票」的名義，提供「愛台灣觀光列車」。（圖由國民黨團提供）

    國民黨團揭露，有人以「善心企業力挺0403災後重建，也支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票」的名義，提供「愛台灣觀光列車」。（圖由國民黨團提供）

    2025/07/25 15:54

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍今日於立法院議場前指出，疑似有人公然賄選，提供花蓮、雲林兩地的免費返鄉專車，已經涉嫌違反刑法期約賄選、投票受賄罪，黨團已經向警方報案，並要求檢方派員在相關搭車地點蒐證，呼籲千萬不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的都是最貴的。

    陳玉珍表示，有人以「善心企業力挺0403災後重建，也支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票」的名義，提供「愛台灣觀光列車」，並有接駁轉乘車前往各鄉鎮，這已經涉及賄選，掛羊頭、賣狗肉。

    陳再指出，雲林也有人提供「青年返鄉投票專車」，車資免費，但限定20至35歲、且於雲林縣第一選區設籍滿4個月，具有投票權的青年。

    陳玉珍表示，國民黨團已經向台北市警察局報案，同時向台北地檢署遞狀，要求保全證據，希望不要吃案，派員在相關搭車地點進行蒐證，因為這已經違反刑法第144條，無償提供交通工具返鄉，構成以利益誘因，意圖影響投票行為的行賄行為；搭車的人可能也違反刑法第143條的「投票受賄罪」。

    陳指出，金門返鄉投票要搭飛機，以前曾經有議員候選人找了很多人搭飛機，機票是免費的由候選人提供，整機的人下飛機後，直接整輛車被全部帶到調查站。

    陳玉珍呼籲青年朋友及選民，雖然這一次免錢，但接下來相關單位一定要調查清楚，確定有沒有犯罪、犯嫌一次免錢，就會讓你不斷的花錢返鄉做相關筆錄。她強調，千萬不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的都是最貴的，牢裡的飯都不用錢。

    國民黨團揭露，雲林有人提供免費返鄉專車，但限定20至35歲、且於雲林縣第一選區設籍滿4個月，具有投票權的青年。（圖由國民黨團提供）

    國民黨團揭露，雲林有人提供免費返鄉專車，但限定20至35歲、且於雲林縣第一選區設籍滿4個月，具有投票權的青年。（圖由國民黨團提供）

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