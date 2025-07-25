823公投加上大罷免 竹縣第2與第1選區選務作業不相同

新竹縣選委會表示，8月23日當天，因竹2選區多了罷免立委的投開票，所以會跟竹1選區單純公投的作業狀況不太一樣。（記者黃美珠攝）

2025/07/25 13:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣選委會表示，823是全國公投日也是竹縣立委第2選區的罷免投開票日，所以全縣482個投開票所，在竹2選區內的249投開票所監察員（罷團稱的監票員）將共有4人，其中2人分由被罷免者、立委林思銘陣營跟罷團各推1人出任，且因同時要監察公投投開票狀況，所以竹2選區的監察員當天酬勞是2100元，竹1選區則因僅有公投作業，監察員酬勞是2000元，現場也只有2人。

縣選委會表示，公投的投開票所監察員名額原是2人，由公所推薦，加上縣府府前廣場停車場正在整修、停車位不足，所以這次相關的公投選務講習，就由各鄉鎮市公所分區辦理，各公所也已經排定將於8月初先後完成。

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後來竹2罷團補件罷免案的連署書衝過2階，確認將在823公投日於竹2選區同步舉辦罷免立委林思銘的投開票作業，所以必須再緊急針對罷團和被罷免陣營推薦的監察員做選務講習，縣選委會才決定在8月10日統一舉辦1場，屆時其他錯過鄉鎮市講習場次的監察員也可一併參與。

縣選委會表示，823當天竹1選區因只辦公投，所以各投開票所將只有2名監察員；竹2選區則因同時有公投和罷免案進行投開票，將有4名監察員在場，竹1選區和竹2選區監察員所領的酬勞也因相同理由而有100元的差異。

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