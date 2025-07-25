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    百工百業挺罷免》八德刻印行老闆參與黨外運動50年 看不慣藍白賣台

    賴進財在刻印行外張貼大型海報，呼籲民眾投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    賴進財在刻印行外張貼大型海報，呼籲民眾投下同意罷免票。（記者謝武雄攝）

    2025/07/25 13:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕在桃園市八德區中華路開設刻印行的賴進財，從民國60年代就參加黨外運動，如今已70歲高齡，體力大不如前，但這次「大罷免」仍然提供店面當第一、二階段連署站，刻印行裡裡外外張貼各式各樣同意罷免海報，呼籲愛台灣的民眾，明天一定要投下「同意罷免」，給舔共親中的國民黨立委當頭棒喝。

    走進刻印行就能看到牆壁貼滿了社會運動、民主運動的海報，賴進財如數家珍地述說，其中「國民黨不倒，台灣不會好」黃色頭部綁巾，是2014年由台灣基進黨發起的運動，店內還有彭明敏、陳水扁競選總統的海報與旗幟，陳定南四百年來第一戰「參選台灣省長的海報」，另一面牆張貼2004年「牽手護台灣」、陳水扁「台灣、中國，一邊一國」海報，也見證台灣民主發展過程。

    賴進財表示，從民國60年代開始參與黨外運動，跟著「街頭小霸王」林正杰、前新竹市長施性忠到處衝撞體制，街頭運動無役不與，如參加「326護台灣大遊行」反對中國的反分裂國家法，也挺身支持「太陽花運動」，更深深知道台灣的民主自由絕對是前輩用血汗、用生命換來的。

    賴進財說，隨著資訊、網路發達，加上年紀已大，他才慢慢退出街頭運動，但這次藍白兩黨聯合在立法院違憲亂紀、亂刪預算，他實在看不下去，才會和罷免團體合作，提供店面做為一、二階連署站，為台灣民主奉獻一份心力。

    賴進財認為，國民黨、民眾黨的作法，擺明是要把台灣弄臭弄爛，才會肆無忌憚亂刪預算，通過違憲法案，「大罷免、大成功」才能給藍白當頭棒喝。

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，見證台灣民主發展過程。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，見證台灣民主發展過程。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，見證台灣民主發展過程。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，見證台灣民主發展過程。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

    賴進財經營刻印行，小小店面張貼各式各樣的社會運動、民主運動的海報，這些海報都有2、30年的歷史。（記者謝武雄攝）

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