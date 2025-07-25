韓國瑜領銜藍委立院反罷免 吳思瑤酸：在拍畢業照？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，在立法院場域、上班時間公然進行政治訴求，「這就是政治不中立、議事不中立」，並酸國民黨立委在拍畢業照嗎？（記者李文馨攝）

2025/07/25 13:24

〔記者李文馨／台北報導〕首波大罷免投票明天登場，立法院正副長韓國瑜、江啟臣今天上午領銜同黨籍立委在國會議場前召開記者會，呼籲民眾投下不同意罷免票。民進黨團幹事長吳思瑤表示，在立法院場域、上班時間公然進行政治訴求，「這就是政治不中立、議事不中立」，並酸國民黨立委是在拍畢業照嗎？

吳思瑤表示，這是再次議事、政治不中立，公然在立法院議場前方舉起反罷免的大布條，利用立法院場域進行反罷訴求，這件事非常嚴肅。她說，民主飄帶不能用、不能綁，公民不能佩戴入院，但立法院正副院長和國民黨立委卻可以在議場前公然展示數公尺長的反罷布條，但公民朋友的民主飄帶卻不能進入立院，這是極大的諷刺。

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她說，這就是黨團一直在對抗的政治不中立與議事不中立。韓國瑜若要在國民黨場合造勢說話，他們尊重；江啟臣要幫其他面臨罷免的立委站台，只要在公餘時間或請假，他們也尊重，「但在立法院場域、上班時間公然進行政治訴求，這就是政治不中立、議事不中立」。

吳思瑤表示，這也是明天大罷免投票的重要訴求，我們不是針對任何政黨，而是要讓立法院的失序亂象得到導正，未來新國會必然會歡迎多元意見進入立法院，而不是像韓國瑜和國民黨那樣搞戒嚴，封殺與國民黨不同的意見。她也酸，今天這種諷刺畫面，「國民黨立委在拍畢業照嗎？」並提醒請韓國瑜好好研讀「立法院職權行使法」，不要再做違法違規的「違法院」院長。吳思瑤隨後拿出同意罷免飄帶，發送給現場採訪媒體。

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民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法正副院長、國民黨立委可以在議場前公然展示數公尺長的反罷布條，但公民朋友的民主飄帶卻不能進入立院，這是極大的諷刺，她於會後向現場多家媒體發放「同意罷免」的民主飄帶。（記者李文馨攝）

明天即將進行大罷免投票，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今帶領全體黨籍委員於議場前召開「一定出來投『不同意罷免』」記者會。（記者劉信德攝）

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