站路口挨轟擋道 「剷除黑芯」志工：辱罵、比中指都是小case

被民眾出言不遜的志工Thomas（穿背心者）表示，比倒讚、比中指、辱罵神經病等，「這些都是小case」。（記者董冠怡攝）

2025/07/25 14:01

〔記者董冠怡／台北報導〕反共護台志工聯盟「三號志工」、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠，原定今天上午在松山區中崙市場掃街，因故臨時取消，罷團「剷除黑芯」照常站在路口宣傳「同意罷免」，為明天投票做最後衝刺，未料，過程中遇到買菜民眾大罵「擋路」、「錢太多」、「不要在這邊危害人民」、「罷免賴清德」，攤商、旁人見狀趕緊制止，以免釀成更大衝突。

被民眾出言不遜的志工Thomas表示，當時站在路口要發放面紙文宣給路過民眾，但對方叫他拿遠一點、臉部表情充滿恨意，而且對方認識的人還叫他不要擋路。志工每天都會碰到類似的情況，諸如比倒讚、比中指、辱罵神經病等，「這些都是小case」，施暴者常以女性志工為目標，非常噁心。

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Thomas指出，今年53歲、50歲退休，「這是我第一次參加社會運動。」原本以為國際情勢朝「天下圍中」發展，台灣由民進黨執政，應該不太可能站錯邊，想不到國會選成這樣，從去年開始就很受不了立法院的亂象，但畢竟要罷掉6席以上，所以對罷免成功、翻轉國會信心不大。

直到今年初罷免熱度「起來了」，讓他看到「有希望」，因此加入「剷除黑芯」志工行列。他直言，越靠近投票日，這幾天仇恨對立升高，今天路口另一邊是一名年長女性負責發放文宣，有鑑於女性志工遇襲事件頻傳，有先提醒配戴密錄器自保，但仍覺不夠，因此站在對側，好有個照應。

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