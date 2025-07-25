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    柯建銘稱「不去罷免非台灣人」 傅崐萁：不是不支持民進黨就不是台灣人

    國民黨團總召傅崐萁（左二）今日受訪表示，「我們都是勇敢、驕傲的台灣人，不是賴總統口中的雜質，更不是柯建銘口中不支持民進黨就不是台灣人」。（記者劉信德攝）

    國民黨團總召傅崐萁（左二）今日受訪表示，「我們都是勇敢、驕傲的台灣人，不是賴總統口中的雜質，更不是柯建銘口中不支持民進黨就不是台灣人」。（記者劉信德攝）

    2025/07/25 14:48

    〔記者林欣漢／台北報導〕24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投開票，民進黨團總召柯建銘昨表示，「不去罷免，非台灣人也」。對此，國民黨團總召傅崐萁今日受訪表示，「我們都是勇敢、驕傲的台灣人，不是賴總統口中的雜質，更不是柯建銘口中不支持民進黨就不是台灣人」。

    傅崐萁說，賴總統上任以來，除了搞國內鬥爭以外，完全不顧國家大事，全世界的美國關稅經貿危機，至今還看不出因應作為如何，這是完全的黑箱，關稅多少至今莫衷一是，是不是會比日韓高，是否開放整個市場，讓農林漁牧面臨滅頂式的衝擊，國人完全不知道。

    傅崐萁指出，當年民進黨發動太陽花事件佔領立法院，稱跟外國訂定協約必須公開透明、經過國會同意，如今民進黨執政以後，就忘記所有當年民主的訴求，到現在談的內容是什麼完全沒有人知道，只有賴總統知道，所以非常憂心接下來到底是什麼樣的情況。

    傅崐萁表示，賴總統現在熱衷的是打掉雜質，不是他的信仰者、崇拜者就是雜質，「我們都是勇敢、驕傲的台灣人，不是賴總統口中的雜質，更不是柯建銘口中不支持民進黨就不是台灣人，台灣2300萬人都是驕傲的台灣人，不管宗教、政治信仰，都是台灣人，請賴總統、柯建銘不要再汙衊所有在台灣這塊寶島土地上兢兢業業、善良的老百姓。」

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