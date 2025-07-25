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    首頁　>　政治

    張善政臉書批民進黨輸不起 投票前夕發文號召民眾反罷免

    桃園市6席國民黨籍立委全都進入罷免投票，市長張善政（中）近日偕同選區立委會勘捷運、轉運站等重大建設，左為中壢區立委魯明哲。（桃市府提供）

    桃園市6席國民黨籍立委全都進入罷免投票，市長張善政（中）近日偕同選區立委會勘捷運、轉運站等重大建設，左為中壢區立委魯明哲。（桃市府提供）

    2025/07/25 14:22

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6席國民黨籍立委全都進入罷免投票，市長張善政近日密集偕同選區立委會勘捷運、轉運站等重大建設，挾執政優勢作球態勢明顯，今（25）日投票前夕，更在臉書發文呼籲市民26日務必走出來，投下不同意罷免票。

    張善政表示，「我們想要的，其實很簡單，安穩的日常、公平的社會」，國營事業不應該用來酬庸肥貓，能源政策不應該是利益團體的提款機，但現在有人為了私利拒絕監督，把民主變成報復的工具，讓整個社會陷入持續的內耗與對立，這是民進黨輸不起的仇恨動員。

    張善政表示，當罷免淪為惡鬥的戰場，民主的制衡將蕩然無存，如果默許這種風氣，未來誰還能阻擋那些不合理的政策，誰還能挑戰那些佔著高位、領著高薪卻沒有專業的肥貓，因此投下的選擇不該輕易被政治鬥爭推翻，安穩的生活不該成為報復的代價，這一次，站出來，不是為了挺誰，也不是為了哪一黨。是為了告訴那些濫用權力的人，我們不同意政治惡鬥，不同意選輸翻桌，一黨獨大。

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