郭雨新之女坐21小時飛機返台 陳瓊華:只為投一張罷免票

郭雨新女兒、高齡87歲的郭惠娜，今上午打電話給前陳瓊華說，已經回到台灣準備投票，圖為2023年郭惠娜到高雄時，陳瓊華到左營高鐵歡迎。（翻攝臉書）

2025/07/25 13:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕「黨外祖師爺」郭雨新的女兒郭惠娜，今上午打電話給前高市行國處長陳瓊華說「瓊華，我轉（回）來啊、我轉來投票」!陳瓊華透露惠娜阿姨已87歲、坐了近21小時飛機回台灣「只為投一張罷免票」。

陳瓊華表示，「惠娜阿姨」今天早上9點準點打給她，在電話那頭以開朗的聲音說:「瓊華，我轉（回）來啊、我轉來投票」，自己當下心裡一笑，「怎麼沒先想到這位永遠不會錯過台灣大選的長輩，一定會回來投罷免票」。

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陳瓊華說，惠娜阿姨今年87歲了，一個人坐了將近21個小時飛機回來，只為投一張罷免票；阿姨從美國東岸需先坐5小時航程到San Franciso、3個多小時等轉機、再花12個小時飛回台灣。

陳瓊華問郭惠娜：「阿姨你看這擺（罷免選情）」？沒想到郭惠娜立刻回應:「會過， 相信就會過，很多少年人仔嘛（也）從國外坐飛機轉來投罷免票，很多人攏Po在網路，有ㄟ在機場、 有的拍飛機機翼或是機票，有的會寫OOO你等我，我回來投你一票罷免你…」。

陳瓊華告訴郭惠娜:「阿姨您可能是所有從國外拚轉來， 輩分尚高ㄟ」，郭惠娜則興奮地說：「真正喔，我買機票的Agent問我甘是要轉來投票，我很驚訝他怎麼會知道，Agent說最近不少人攏是跟他買這個時準的票、攏說要轉來投票」。

陳瓊華解釋，現在台灣年輕人的說法是「我們不是來自中國，是我們的祖先離開中國、來到台灣」，所以我們不能違背祖先的路線，要繼續離開中國。

兩人通話結束前，陳瓊華提醒郭惠娜「這段時間落雨，走路要細膩、慢慢走，兩冬（年）多後， 您還要轉來投乎賴清德」；郭惠娜笑說：「好、好，我會細膩（小心）」。

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