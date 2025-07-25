投開票所設置隔空交火 盧秀燕批卓榮泰：像中共「宵小之輩」

針對行政院發言人指盧秀燕市長是對號入座，盧秀燕今天反批卓榮泰偷襲別人又沒有勇氣說出來，表現像中共這種「宵小之輩」。（記者陳建志攝）

2025/07/25 13:22

〔記者陳建志／台中報導〕媒體報導有台中市民眾發現此次罷免投開票所地點特殊，行政院長卓榮泰昨天要求選務應力求公正，不能再發生不合理變動投票所的情況，台中市長盧秀燕昨天批卓做了最壞示範、帶頭造謠，行政院發言人李慧芝今天則指盧對號入座，盧秀燕得知反批卓，偷襲別人又沒有勇氣說出來，表現像中共這種「宵小之輩」，雙方持續隔空交火。

媒體報導有台中市民眾發現此次罷免投開票所地點特殊，設在空地、洗車場、車庫、空屋，行政院長卓榮泰昨天要求選務應力求公正，不能再發生不合理變動投票所的情況；此說法引發盧秀燕不滿，昨天下午反批卓榮泰，做了最壞示範，連事實查核中心都不會看，自己還帶頭造謠、傳播謠言，難怪台灣詐騙這麼多。

請繼續往下閱讀...

行政院發言人李慧芝今早強調，在昨天院會上，卓揆並未提到任何縣市，不理解盧為何對號入座、更做出莫名指控，尤其盧請假並未出席行政院院會，全程列席與會的台中市副市長在院會上也沒有提出不同意見；即便盧還在請假期間，台中市副市長也應該及時向盧完整報告院會內容及院長提示，才不會讓盧誤信謠言，甚至基於謠言做出謠言式指控。

盧秀燕今早幫立委廖偉翔掃街，出發前媒體詢問對此事看法？盧秀燕表示，投開票所都是依照中選會規定設置，所以「不曉得卓院長講得是哪個縣市呢？」卓院長有沒有勇氣講是哪個縣市呢？想要偷襲別人，就像中共想要騷擾、打壓別人，但是又沒有勇氣出來說，當到行政院長是國家最高的行政首長，但表現出來的卻像中共這種「宵小之輩」，會讓國人很失望，行政院長要有泱泱大肚，反問「那你是在講哪件事呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法