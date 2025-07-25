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    不孕症權威號召挺罷！李茂盛：罷免不成功台灣很危險

    總統府資政、不孕症治療權威李茂盛（中），今號召各行各業代表挺大罷免。（記者廖耀東攝）

    總統府資政、不孕症治療權威李茂盛（中），今號召各行各業代表挺大罷免。（記者廖耀東攝）

    2025/07/25 13:11

    〔記者許國楨／台中報導〕總統府資政、不孕症治療權威李茂盛，今（25）日號召各行各業代表齊聚台中市北區元保宮，舉辦「百工百業挺罷免 祈福參拜」活動，共同為台灣的安定與人民的平安祈福，他語氣懇切地表示，台灣正處於存亡關頭，這場罷免是「一場保衛民主自由的戰役」，不容忽視。

    李茂盛指出，若這次罷免失敗，恐將重挫台灣的民主體制，甚至影響國家的主權與人民未來的生活。他語重心長地說：「罷免若不成功，我們的後代可能要被發配到新疆、蒙古去再教育。」呼籲所有關心台灣未來的民眾站出來，為自己與下一代的命運投下神聖的一票。

    「我是在台灣這片土地上努力行醫、看盡人生百態，我比誰都清楚自由可貴。」李茂盛說，這次參拜活動，並不只是宗教儀式，而是一場民間集結的號角，象徵百工百業團結一心挺身而出，守護台灣的民主自由與安居樂業的生活。

    此次活動由李茂盛領軍舉辦，獲得中華民國保全公會理事長張達錩等各行業代表響應支持，現場氣氛莊嚴肅穆，也展現民間對社會現況的深切關注，李茂盛最後強調：「關鍵時刻，我們不能沉默，7月26日，拜託大家投下同意罷免的一票，為台灣守住尊嚴與希望。」

    總統府資政、不孕症治療權威李茂盛，今（25）日號召各行各業代表齊聚台中市北區元保宮，舉辦「百工百業挺罷免 祈福參拜」活動。（記者廖耀東攝）

    總統府資政、不孕症治療權威李茂盛，今（25）日號召各行各業代表齊聚台中市北區元保宮，舉辦「百工百業挺罷免 祈福參拜」活動。（記者廖耀東攝）

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