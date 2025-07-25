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    頂級素質！凱道十萬人挺大罷免 「散場場景」網友讚爆

    活動結束後，有網友貼出影片、照片，表示散場時地面乾乾淨淨，完全看不到垃圾，椅子也堆疊得整整齊齊。（擷取自Threads@sophylailai、@kay.chang.0301，本報合成）

    活動結束後，有網友貼出影片、照片，表示散場時地面乾乾淨淨，完全看不到垃圾，椅子也堆疊得整整齊齊。（擷取自Threads@sophylailai、@kay.chang.0301，本報合成）

    2025/07/25 14:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委第一波投票將於本週六舉行，反共護台志工聯盟昨（24）日晚間舉行「迎向成功 凱道晚會」，不畏風雨湧入10萬人。活動結束後，有網友貼出影片、照片，表示散場時地面乾乾淨淨，完全看不到垃圾，椅子也堆疊得整整齊齊，引發其他網友一致稱讚。

    凱道昨晚舉辦「迎向成功 凱道晚會」，主辦單位晚上9點左右喊出現場超過10萬人。不料活動結束後，短短幾分鐘內現場就「清場」完畢。有網友在Threads上發文直呼這是「國際級數一數二的高素質」，10萬人的散場，地上完全看不到垃圾；也有網友在下方貼出照片，只見塑膠椅子已經被疊的整整齊齊。

    相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「民進黨再多錢也買不到這麼高素質的公民，大罷免是公民自主救國運動！」、「因為都是自發性，不是動員來吃便當的」、「國民黨的場子應該會滿地便當盒」、「因為台灣是我們的家啊，誰家裡有垃圾不撿起來丟掉」、「大家真的很愛這塊土地，請出來投票同意，讓我們繼續愛護台灣」、「拜託，台派場子連收椅子都要用搶的好嗎」；還有網友留言表示：「但檯面上卻很多垃圾 7/26 一起清掃垃圾 大罷免大成功！」

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    反共護台志工聯盟昨晚在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（資料照，記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟昨晚在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（資料照，記者王藝菘攝）

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