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    桃園多棟大樓未收到投票通知單 竟是不明女子抽走棄置

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

    2025/07/25 13:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕明（26）日立委罷免案就要投票，桃園市桃園區多棟大樓住戶至今都未收到投票通知單，議員余信憲表示，接獲陳情追查發現，竟是有女子趁里鄰長投遞投票通知單後，潛入大樓信箱區將投票通知單抽走並棄置在地，要求相關單位調查；對此，桃園市選委會、桃園警分局表示，未收到民眾報案，將主動介入了解。

    火車站周邊至少已有2棟大樓發生類似情況，而星星大樓及茂榮大樓2棟大樓的管委會委員表示，整棟大樓的住戶都未收到投票通知單，懷疑遭人蓄意破壞，經調閱大樓監視器畫面，清楚拍到有1名不屬於社區住戶的女子，在里鄰長投遞投票通知單後，逐一從信箱中抽走投票通知單，並當場丟棄於地面。

    余信憲質疑，「這種行為已非單純惡作劇，而是蓄意操作的選舉奧步，嚴重破壞民主程序與選民投票權益，呼籲桃園市選委會立即啟動調查機制，揪出背後指使者與執行者，勿讓干預選舉的黑手繼續操弄社會，也呼籲選民若發現類似情形，務必保留監視器畫面，並向警方或選委會通報。

    桃園市選委會表示，沒有收到大樓或住戶的通報，將請轄區公所協助了解，住戶若未拿到投票通知單，仍可攜帶身分證、印章前往投開票所投票；桃園警分局則說，事發時間為16日，目前未接獲報案，將主動介入了解，尋找該名女子並釐清動機。

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

    桃園多棟大樓投票通知單不翼而飛，監視器拍下有不明女子趁里鄰長投遞後抽走棄置，動機不明。（議員余信憲提供）

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