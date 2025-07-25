粉專曝「不同意罷免」選前之夜現場 網：不錯的告別會場......

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出今日會場布置的照片，大酸「應該是個不錯的告別會場」，網友看到貼文後也紛紛笑翻。（圖擷取自臉書）

2025/07/25 14:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726罷免投票倒數計時，國民黨25日晚間將在總統府前凱達格蘭大道舉辦「不同意罷免」選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜及黨籍直轄市長都會出席。臉書粉專「Mr.柯學先生」稍早PO出今日會場布置的照片，大酸「應該是個不錯的告別會場」，網友看到貼文後也紛紛笑翻。

臉書粉專「Mr.柯學先生」在臉書PO出1張照片，可以看到藍營「不同意罷免」選前之夜的舞台正在架設中，舞台左方的標語寫著「不同意罷免」；右方標語寫著「反綠共救台灣 反惡霸救民主」，正中央則是「726不同意罷免」。

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「Mr.柯學先生」在貼文中表示，這佈置應該是個不錯的告別會場，網友看到貼文後紛紛留言「為什麼每次都是告別式設計」、「7/26大家送走他們吧」、「一路不好走」、「一樣下大雨，今天那些動員來的老人看怎麼辦，不要回去都感冒了」、「兩邊應該擺一些花圈更添哀慼！」

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