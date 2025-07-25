吹哨者爆養生館幫借60萬「塞外籍人士嘴」林志潔籲新竹人勇敢下架鄭正鈐

國民黨新竹市立委鄭正鈐遭吹哨者曝光錄音檔，透過已被收押的何氏卿借錢讓動員外籍人士封口，新竹雙罷總部發言人林志潔籲市民用同意罷免下架鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

2025/07/25 15:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕726大罷免投票在即，新竹市雙罷總部領銜人戴振博以及發言人林志潔今（25日）召開記者會，並公佈一名「吹哨者」錄音檔，指控在426凱道遊行後，與國民黨立委鄭正鈐關係密切的紅娥養生館負責人何氏卿向吹哨者借60萬，「目的要塞住外籍人士的嘴」，讓這些外籍人士不要亂講話。林志潔指此舉已涉及串證及滅證等行為，已把錄音檔等證據請律師交給檢調單位，同時也呼籲新竹人勇敢投下同意罷免票，下架鄭正鈐。

對此，鄭正鈐辦公室強調，罷團再度炒作早已澄清的不實指控，除舊調重彈，甚至刻意捏造劇情，罷免奧步已無所不用其極，明顯意圖混淆視聽、影響明日投票結果。稱記者會中所提內容均屬不實。會中所稱「關先生」從未在其辦公室任職，亦非幕僚或工作人員。鄭委員從未授意任何人從事記者會中所指的借貸行為，相關人員的行為與鄭委員毫無關聯。罷免團體不斷透過抹黑、栽贓等手段，企圖誤導社會大眾，面對這些惡意攻擊，鄭正鈐委員早已多次澄清，並依法提告。也會持續追究法律責任。

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林志潔今天公佈吹哨者的錄音檔中提到，在何氏卿因暴力討債遭收押後，便去紅娥養生館詢問應如何解決彼此債務，店內人員表示目前是由國民黨青年工作會的關先生負責經營，據吹哨者理解，關先生也是鄭委員的幕僚之一，為了避免鄭委員狡辯，他將與關先生的對話錄下。吹哨者很擔心被找麻煩且錢拿不回來，決定挺身而出，將錄音檔公開。

林志潔說，很感謝吹哨者勇敢挺身而出，抨擊鄭正鈐低調幹壞事，違法行為罄竹難書，根本不配代表新竹人！請新竹市民站出來，726票投同意，給新竹重新選擇的機會。

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