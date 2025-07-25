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    竹縣罷團尋找監票員 還差80名一起守護台灣民主

    新竹縣竹2選區罷團領銜人謝婷婷號召823當天，罷團在竹2選區的監察員出列挺民主。（資料照）

    新竹縣竹2選區罷團領銜人謝婷婷號召823當天，罷團在竹2選區的監察員出列挺民主。（資料照）

    2025/07/25 13:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕明天就是台灣民主史上首次的大罷免投開票日，新竹縣第2選區「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷說，竹2也即將在823公投日當天進行罷免「爛委」林思銘的投開票作業，目前罷團正全面尋求監票員（監察員）中，希望下週一、28日之前能夠完成送件。

    她說，有意要成為罷團監票員的鄉親，即日起到27日，利用每天早上9點到下午5點，攜帶身分證影本到民進黨新竹縣黨部親自簽名報名，或者上網下載表單簽名後、附上身分證影本寄到民進黨新竹縣黨部也可以。這是因為竹2罷團目前沒有自己的辦公室，所以暫借民進黨縣黨部做為聯絡站之故。

    竹2罷團總共需要250名監票員，目前還差80個，其中竹東缺額最多，還少40名，其他包括橫山缺15人、北埔缺10、寶山缺3、峨眉缺7、五峰缺5。

    只要年滿18歲以上到71歲，且非軍校生、現役軍人、役男、選務公務人員的鄉親都可出任。屆時投開票日就是負責監察投開票現場作業是否一切依法進行。監票員只要戶籍和監票地點都在竹2的人，823當天可以在監票所內直接投票。

    她提醒，因監票員必須完成講習取得「講習證明單」才真正具有資格，所以請大家配合報名後要參加講習。至於監票員講習的時間與地點，原則上以監票人報名的監票所所在地為主，如果無法配合在各鄉鎮市公所參與講習，也可以參加新竹縣選委會的統講習說明會。

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