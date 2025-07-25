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    傅崐萁喊「童子賢道歉就撤告」？花蓮議員痛罵：自私的人最會耍手段

    國民黨立院黨團總召傅崐萁昨到花蓮地檢署按鈴告童子賢，今天傅說願意撤告只要童子賢道歉，被花蓮縣議員批傅崐萁又在耍手段。（記者王峻祺攝）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁昨到花蓮地檢署按鈴告童子賢，今天傅說願意撤告只要童子賢道歉，被花蓮縣議員批傅崐萁又在耍手段。（記者王峻祺攝）

    2025/07/25 13:56

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕針對和碩科技董事長童子賢爆料，震災後捐款學校卻反讓校方遭縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨下午先後提告加重誹謗、違反選罷法，但童子賢曬出捐款證明「捐花蓮近1億」，今早傅崐萁改口「童子賢道歉就撤告」，花蓮縣議員楊華美說，自私的人永遠只會耍手段，目的要讓花蓮人同情他，但花蓮人要小心了，只要明天罷免沒過，權勢鞏固後就會反過來修理花蓮人！

    縣議員楊華美指出，有人說傅崐萁撤告的說法，是傅態度放軟了，但撤告的前提是「童子賢要道歉」，痛批「這什麼道理，捐款給花蓮還要道歉」！傅崐萁這種人所有的言詞都不能看表面，傅心裡沒有別人「自私的人所有說出來的話都是手段」，目的是先打哀兵政策，要製造傅崐萁被攻擊夾殺的的形象，讓花蓮人同情他，只要明天罷免沒過，傅徐夫妻權力地位鞏固，得勢就會繼續修理花蓮人！

    楊華美說，童子賢從2018年以來陸續給予花蓮近億元捐助，從來都沒有刻意公開，也沒有要縣府發感謝狀，若非被傅崐萁告，也不會拿出這些收據自清，他就是一個默默在替花蓮付出的企業家。

    「花蓮人向來對於願意捐款給花蓮的人都心懷感激」，但是傅崐萁、徐榛蔚昨天一前一後跑到地檢署對童子賢提告，傅崐萁身為花蓮的立法委員、徐榛蔚是一縣之長，卻如此忘恩負義！真的是把花蓮人當傻子。

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