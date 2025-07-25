大法官7被提名人再遭立院封殺 綠委對「這2人」投票不一致

立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票，民進黨團經黨團會議討論後，決議採取「5+2」模式。（記者劉信德攝）

2025/07/25 12:45

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票，民進黨團經黨團會議討論後，決議採取「5+2」模式，對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩投下同意票；對陳慈陽、詹鎮榮2人選則採取開放投票。

最終投票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩都得到51張同意票，59張不同意票；陳慈陽得到26張同意票，82張不同意票，2張無效票；詹鎮榮得到26張同意票，81張不同意票，3張無效票。

請繼續往下閱讀...

司法院院長等7席大法官去年10月底任期屆滿，賴清德總統去年8月提名7位人選，12月底遭立法院全數封殺；總統府今年3月公布另7位大法官被提名人。司法院院長被提名人為蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

開票結果揭曉，民進黨團對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩都投下51張同意票，陳慈陽部分，柯建銘等23名綠委都投下不同意票，王定宇、林淑芬投無效票；詹鎮榮部分，沈伯洋等22名綠委投下不同意票，王定宇、林淑芬、陳俊宇投無效票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法