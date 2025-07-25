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    世大運搶我選手賀電 中國英文官媒惡人先告狀稱民進黨挑釁

    中國官媒《人民網》英文版今日卻刊登新聞，批評民進黨在世大運頒獎典禮上有「挑釁行為」。圖經Google翻譯處理。（擷取自《人民網》）

    中國官媒《人民網》英文版今日卻刊登新聞，批評民進黨在世大運頒獎典禮上有「挑釁行為」。圖經Google翻譯處理。（擷取自《人民網》）

    2025/07/25 13:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣跆拳道代表隊昨深夜在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，但在頒發賀電時遭到中國代表團人員無理鬧場，試圖搶奪選手賀電，我國各政府單位及各政黨都予以譴責。中國官媒《人民網》英文版今日卻刊登新聞，批評民進黨在世大運頒獎典禮上有「挑釁行為」。

    《人民網》英文版網頁今日刊登新聞「中國學生體育組織譴責民進黨在世大運頒獎典禮上的挑釁行為」，報導指，中國學生體育機構「中國學生體育聯合會」譴責民進黨試圖在德國舉行的國際大學運動總會（FISU）世界大學運動會上藉由體育進行「分裂圖謀」。

    該機構批評，在跆拳道男子團體頒獎典禮期間，台灣體育主管部門的官員試圖向中華台北代表團成員傳遞訊息，違反了國際大學運動總會（FISU）的相關規範。因此，中國代表團當時出面干預，但期間由於台灣方面的激進行為，導致一名工作人員受傷。

    該機構還稱，FISU已經對中國代表團表達支持，並敦促相關台灣官員遵守奧林匹克相關規範，規範代表團行為。

    針對中國代表團無理干預頒獎典禮，蠻橫搶奪我選手賀電，民進黨、國民黨、民眾黨以及包含總統賴清德在內的多名政治人物都已發出聲譴責，體育署長鄭世忠第一時間也表態嚴厲譴責。

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