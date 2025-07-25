中研院士杜正勝挺罷免：對抗中共及關乎國人能否保有自由生活關鍵一役

中國史學泰斗、中研院院士杜正勝表態支持大罷免，表示這是台灣公民對抗中共的關鍵一役。（資料照，本報合成）

2025/07/25 13:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕明天就是大罷免投票日，中研院院士杜正勝表態支持罷免國民黨立委。他表示，國民黨立委已經聽命中共代理人指揮，依中共號令行事，這次的大罷免投票無關藍綠，而是對抗中國共產黨，關乎國人是否還能享有目前自由、民主、人權、繁榮經濟、醫療保障關鍵一役。

本身是研究中國史學泰斗的杜正勝今（25日）接受記者訪問表態支持大罷免，他強調這次由公民發起的大罷免活動，無關乎藍綠立場，而是我國公民對抗中國共產黨的關鍵一戰，他直言，若大罷免失敗，國人現在享有的民主、自由、人權、經濟繁榮、社會安定保障、醫療保障等，都將全數遭到破壞。

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杜正勝表示，當然不是所有國民黨立委都壞，但問題出在國民黨立委已都聽令中共代理人的指揮，而這位中共代理人就是中國全國政協主席王滬寧，王滬寧則是奉習近平命令，要透過這些國民黨立委顛覆台灣，他直言這些國民黨立委現在就是中共投票部隊，為虎作倀並助紂為虐，「呼籲所有國人都要認清這點。」

杜正勝表示，過去國民黨和共產黨合作最後都是以共產黨勝利、國民黨失敗告終，而最終國民黨也離開中國來到台灣，他呼籲，所有真正的國民黨人要記取歷史的教訓，一定要堅持反共，不要因為和個別國民黨立委的交情遲疑，這時更應該出來投票支持罷免，因為這次投票直接關乎自身與後代子孫能否在台灣這塊土地繼續安居樂業。

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