藍白聯手封殺大法官7提名人 黃帝穎：等於是向歐美宣戰

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/25 13:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票，大法官7被提名人再遭藍白封殺。對此律師黃帝穎表示，國民黨再次癱瘓憲法法庭是向歐美宣戰，大罷免若失敗歐美要有撤資準備，國人蒙受鉅額損失。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨今再度封殺大法官，繼續癱瘓憲法法庭，這是向歐美宣戰，未來擴權法案已沒有憲法法庭把關，歐美要有撤資準備。他說，傅崐萁率國民黨團赴中朝拜強推擴權法案遭歐美警示，三大犯罪前科的傅崐萁率國民黨團赴中朝拜後，回立院「毀憲亂政」強推擴權法案，引起歐美警示。

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黃帝穎指出，「美國在台協會」前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對國民黨擴權法案發佈警示，當時憲法法庭宣告擴權違憲，暫時留住歐美信任，如今國民黨傅崐萁們利用修「憲訴法」及杯葛人事手段，再次癱瘓憲法法庭，讓未來擴權法案失去司法制衡，若罷免失敗，等於歐美警示無效，只能撤資，甚至衝擊美國關稅評估，比照對中港55%調高關稅風險！

黃帝穎續指，暫不論美商，光是在台投資超過700億美金的歐商若因警示無效撤資，國人平均損失高達9萬1千元，國民黨揚言驅逐英法德等八國，已淪義和團，國民黨主席朱立倫為反罷免，混淆視聽稱台灣民選總統是「納粹」，遭到德國、歐盟、比利時、荷蘭、法國、以色列、英國及瑞典等公開譴責，但朱立倫竟嗆「外國別干預內政」，國民黨議員更揚言將外國外交官「驅逐出境」，清楚可見國民黨已自絕於民主世界。

黃帝穎直言，國民黨傅崐萁們持續癱瘓憲法法庭是再次向民主世界宣戰，罷免若失敗對民主經濟及你我荷包的代價將難以承受。

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