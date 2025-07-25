砲打徐巧芯做太爛、沒水準 「民主阿嬤」不穿雨衣也要力拚罷免成功

「726台北同意罷」民主阿嬤（中）與民進黨台北市黨部主委張茂楠（後排右起）、台北市議員許淑華、張文潔等人一同赴福德市場掃街衝刺選前黃金期，呼籲公民朋友投下同意票！（記者陳逸寬攝）

2025/07/25 13:51

〔記者董冠怡／台北報導〕先前因公開批評台北市藍委徐巧芯「太霸道了」而聲名大噪的「民主阿嬤」林惠美，今天與民進黨籍台北市議員許淑華、張文潔、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等人，一起在信義區的中坡南路市場掃街，她受訪時連珠炮打徐巧芯做太爛、愛吹噓罵人還濫刪預算、夫家還捲入詐騙案，已看不下去，即便雨天不穿雨衣，也要挺身而出讓同意罷免成功

民主阿嬤表示，如果徐巧芯做得好就會支持，但是她確實做得太爛，這次不是議員發起罷免，而是民眾看不下去，包括罵人、濫刪預算等，如果公司員工不聽話、不做事，一定會倒，無論如何一定要站出來同意罷免。

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民主阿嬤指出，既然住在這塊土地上，就要守護台灣、守護中華民國，不要怕，大聲說出來，我們就是要愛台灣，而非在國會濫刪預算、只會出一張嘴一直罵人，沒水準。台灣人有水準、有文化、有禮貌，喊話明天出門投下神聖的一票，同意罷免成功。

會否擔心下雨投票率低？民主阿嬤認為不會，因為徐都在豪洨（吹牛）、家族捲入詐騙、丈夫上班日打德州撲克，很厲害，「我的子孫做不出來」，這種人還說要做市長，拜託別傻了，如果真的會讓人昏倒，三天起不來，即便雨再打，阿嬤不穿雨衣也要拚到底，一定要讓同意罷免過關。

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