726立委罷免投票權人逾679萬人 桃園市投票人數最多

根據中選會資料，本次立委投票共有679萬9977人具有投票權，其中以桃園市投票人數最多，共有185萬3929人。（資料照）

2025/07/25 12:54

〔記者李文馨／台北報導〕7月26日台灣即將迎來史無前例的「大罷免」投票，此次投票將決定24名國民黨立委及新竹市長的去留。根據中選會資料，本次立委投票共有679萬9977人具有投票權，其中以桃園市投票人數最多，共有185萬3929人；新竹市長高虹安罷免案投票人數則有36萬311人。

根據中選會資料，台北市罷免投票人數總計有129萬1072人，20至29歲14萬5007人、30至39歲19萬0197人、40至49歲24萬8932人、50至59歲22萬5986人、60至69歲23萬0991人、70至79歲17萬0249人、80至89歲6萬3864人、90歲以上1萬5846人。

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新北市罷免投票人數總計有142萬8016人，20至29歲有17萬9662人、30至39歲21萬7022人、40至49歲28萬8482人、50至59歲26萬5957人、60至69歲25萬3044人、70至79歲16萬1841人、80至89歲5萬1341人、90歲以上1萬0667人。

桃園市罷免投票人數總計有185萬3929人，20至29歲有27萬1671人、30至39歲32萬8435人、40至49歲39萬2319人、50至59歲32萬8682人、60至69歲29萬5208人、70至79歲17萬0632人、80至89歲5萬4986人、90歲以上1萬1996人。

台中市罷免投票人數總計有98萬9502人，20至29歲有14萬2346人、30至39歲17萬3244人、40至49歲20萬3152人、50至59歲18萬3286人、60至69歲15萬9433人、70至79歲9萬1630人、80至89歲3萬0431人、90歲以上5980人。

雲林縣罷免投票人數總計有27萬1663人， 20至29歲有3萬8667人、30至39歲3萬7952人、40至49歲5萬1577人、50至59歲4萬9272人、60至69歲4萬5738人、70至79歲2萬9270人、80至89歲1萬5801人、90歲以上3386人。

花蓮縣罷免投票人數總計有19萬1367人，20至29歲有2萬3287人、30至39歲2萬7324人、40至49歲3萬4562人、50至59歲3萬5708人、60至69歲3萬5847人、70至79歲2萬3067人、80至89歲9411人、90歲以上2161人。

台東縣罷免投票人數總計有11萬3385，20至29歲有1萬4455人、30至39歲1萬6176人、40至49歲1萬9787人、50至59歲2萬1989人、60至69歲2萬0859人、70至79歲1萬3009人、80至89歲5754人、90歲以上1356人。

基隆市罷免案投票人數總計有30萬3980人，20至29歲有3萬9913人、30至39歲4萬5933人、40至49歲5萬3827人、50至59歲5萬6645人、60至69歲5萬7981人、70至79歲3萬4715人、80至89歲1萬2439人、90歲以上2527人。

新竹市罷免案投票人數總計有35萬7063人，20至29歲有5萬0595人、30至39歲6萬0397人、40至49歲8萬1887人、50至59歲6萬4283人、60至69歲5萬2566人、70至79歲3萬2178人、80至89歲1萬2389人、90歲以上2768人。

新竹市長高虹安的投票人數總計有36萬311人，20至29歲有5萬360人、30至39歲6萬1179人、40至49歲8萬2635人、50至59歲6萬4778人、60至69歲5萬2872人、70至79歲3萬2304人、80至89歲1萬2412人、90歲以上2771人。

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